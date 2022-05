Corsair lance son premier PC et cible les streamers

Le célèbre accessoiriste gaming se lance dans le monde du PC portable avec le Voyager a1600. Propulsé par AMD, il s'adresse avant tout aux joueurs et joueuses, mais aussi à celles et ceux qui souhaiter streamer.

Voici le Corsair Voyager a1600, le premier PC portable de la célèbre marque d’accessoires gaming et de composants pour PC. Tout naturellement, ce premier pas sur ce nouveau marché s’adresse avant tout aux joueurs et joueuses, avec même un focus tout particulier sur celles et ceux qui souhaiteraient faire du streaming en déplacement.

Une touchbar signée StreamDeck

La principale particularité du Corsair Voyager a1600 est de posséder une touch bar, un peu comme peuvent déjà le proposer certains MacBook ou le XPS 13 Plus. Cette fois-ci, cette barre de raccourcis supplémentaire ne se substitue pas aux touches de fonction néanmoins, mais vient s’ajouter à l’ensemble, ce qui est plutôt une excellente nouvelle. On a donc accès à 10 touches paramétrables supplémentaires, ainsi qu’un indicateur, utile notamment pour voir le niveau de batterie du PC.

Ces 10 touches de raccourcis (numérotées de S1 à S10) sont gérées par le logiciel du Stream Deck, cet accessoire devenu si important pour la majorité des streamers afin de varier rapidement d’une scène à l’autre ou de lancer une courte animation de réaction par exemple. Rappelons qu’El Gato, la marque qui produit le Stream Deck, appartient à Corsair depuis 2018.

Bien évidemment, le Stream Deck, et donc ces touches supplémentaires, peut également servir à bien d’autres usages. On peut par exemple les régler pour lancer des raccourcis spéciaux sur la suite Adobe, gérer facilement vos paramètres durant les visioconférences (couper l’audio par exemple), etc.

Notons que cet écran tactile reste accessible même lorsque le PC est fermé, ce qui permet de rapidement consulter son niveau de batterie par exemple. Il faudra néanmoins en prendre particulièrement soin pour ne pas l’abimer dans un sac.

Notez qu’avec ses dimensions de 356 mm x 286,7 mm x 19,9 mm et son poids de 2,4 kg, le Corsair Voyager a1600 aura justement besoin d’un sac pour être transporté.

Les configurations du Corsair Voyager a1600

Le Corsair Voyager A1600 est disponible en deux configurations, toutes deux propulsées par AMD. On retrouve à leur bord un Ryzen 7 6800HS ou un Ryzen 9 6900HS, ainsi qu’un GPU Radeon RX 6800M. Le tout est couplé à 2x 16 Go ou 2x 32 Go de DDR5 et 1 à 2 To de stockage SSD PCIe 4 NVMe, et animé par une batterie de 99 Wh (6410 mAh).

Du côté de l’affichage, c’est un écran de 16 pouces au format 16:10 avec une définition de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraichissement de 240 Hz, idéal pour le jeu vidéo. On trouve également une caméra 1080p30 (avec un cache mécanique intégré) et un clavier mécanique avec des switches Cherry MX ultra low profile.

Enfin, la connectique est plutôt traditionnelle avec 3 ports USB-C (2x USB 4.0 Thunderbolt 3 + 1x USB 3.2 Gen 2), un port USB-A, un lecteur de cartes SDXC et une sortie jack 3,5 mm. La connectivité n’est pas en reste avec du WiFi 6E et du Bluetooth 5.2.

Prix et disponibilité du Corsair Voyager a1600

Les prix annoncés du Corsair Voyager a1600 sont de 2700 dollars pour la version avec un Ryzen 7 et 3000 avec un Ryzen 9. Les prix en euros ne sont pas encore connus pour le moment.

