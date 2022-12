DJI lance le Mini 3 : une version plus accessible de son drone compact, avec la même qualité d’image

DJI a dévoilé son Mini 3, un drone qui reprend la plupart des caractéristiques du Mini 3 Pro avec un tarif bien plus accessible.

En mai dernier, DJI lançait son dernier drone haut de gamme, le DJI Mini 3 Pro. Un drone particulièrement compact avec un poids de 249 grammes, mais proposant des fonctions résolument haut de gamme, notamment grâce à son capteur photo et vidéo de 48 mégapixels au format 1/1,3 pouce et l’ouverture focale de f/1,7.

Seulement, avec un tarif de 739 euros, le DJI Mini 3 Pro n’était pas pour toutes les bourses. Afin de proposer une version plus accessible, DJI a dévoilé ce vendredi un nouveau modèle de drone reprenant la base du Mini 3 Pro, le DJI Mini 3.

Comme sur la version Pro, le DJI Mini 3 se caractérise avant tout par sa compacité avec un poids de 249 grammes et des dimensions de 148 x 90 x 62 mm lorsqu’il est plié. DJI n’a pas sacrifié les performances d’image puisque le DJI Mini 3 profite de la même caméra que le modèle Mini 3 Pro. Ainsi, il est doté d’un capteur CMOS de 1/1,3 pouce de 48 mégapixels et d’un objectif grand-angle ouvrant à f/1,7 équivalent 24 mm.

De quoi permettre la capture de clichés en 12 mégapixels grâce au pixel binning — le regroupement de quatre photosites pour former un seul pixel. Cependant, les capacités vidéo du drone sont légèrement en retrait, puisque le DJI Mini 3 se limite à un débit de 30p en 4K contre 60p pour le modèle Pro.

Des fonctions de prise de vue plus limitées

Le DJI Mini 3 intègre un système de transmission DJI O2 limité à 12 km, contre 10 km avec la transmission O3 pour le Mini 3 Pro. Il en va de même pour les fonctions de prise de vue intégrées, puisque le DJI Mini 3 se limite aux QuickShots (Dronie, Fusée, Cercle, Spirale et Boomerang) et au mode Panorama. De son côté, la version Pro propose en plus un mode Timelapse et les prises de vue MasterShots, comme sur le DJI Air 2S.

Néanmoins, l’autonomie annoncée est légèrement plus importante, de 38 à 51 minutes sur le modèle plus accessible — le Mini 3 Pro proposait quant à lui entre 34 à 47 minutes de vol.

Le DJI Mini 3 est disponible dès ce vendredi. Comme souvent chez le constructeur chinois, plusieurs offres sont proposées. Le drone est proposé seul au prix de 489 euros, avec une télécommande DJI RC-N1 à 579 euros ou avec une télécommande DJI RC à 749 euros. Ces trois offres seront cependant proposées au début de l’année prochaine.

D’ici là, il est cependant possible d’acquérir le Mini 3 en pack Fly More, avec une télécommande RC-N1, un sac en bandoulière, une station de recharge bidirectionnelle et deux batteries supplémentaires pour 768 euros. Un autre pack est proposé, avec la télécommande DJI RC en plus des autres accessoires, à 938 euros.

