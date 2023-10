Avec cette offre sur le DJI Mini 3, la Fnac vous fait économiser jusqu’à 210 €

Intéressé par les prises de vue avec un drone ? Le DJI Mini 3 est un bon modèle pour débuter et même si la gamme compte également un modèle Pro, il garde quelques avantages dont un prix plus accessible. La Fnac le propose actuellement dans un pack avec une radiocommande à 469 euros au lieu de 579 euros. De plus, les adhérents peuvent profiter d'une économie supplémentaire de 100 euros !

Les vidéastes amateurs ont parfois recours à des drones pour des prises de vue époustouflantes et le marché s’est développé jusqu’à pouvoir proposer des références sur toutes les tranches de prix. Le DJI Mini 3 fait partie des drones vendus à un prix plus accessible que la moyenne et destinés au grand public. Cet appareil a quelques caractéristiques de la version Pro et se montre également plus endurant. En l’obtenant dans ce pack avec une radiocommande, il est possible d’économiser 110 euros et même 210 euros pour les adhérents Fnac.

Le DJI Mini 3 en résumé

Un drone compact qui ne pèse que 249 grammes

Capable de filmer en 4K 30 i/s

Une bonne autonomie pour le drone et la radiocommande

Au lieu de 579 euros habituellement, le DJI Mini 3 avec la radiocommande RC-N1 est maintenant disponible en promotion à 469 euros chez la Fnac. De plus, jusqu’au 29 octobre, 100 euros en chèque-cadeau sont automatiquement crédités à l’achat pour les adhérents.

Un drone compact avec sa radiocommande sans écran

À l’instar de sa version Pro, le DJI Mini 3 est un drone qui mise avant tout sur son côté compact et sa légèreté. Il ne pèse que 249 grammes et mesure seulement 14,8 cm de haut, 9 cm de large et 6,2 cm de profondeur lorsqu’il est replié, il est ainsi aisément transportable. Il n’y pas que les dimensions que le DJI Mini 3 et le DJI Mini 3 Pro partagent, mais aussi un capteur CMOS de 48 Mpx avec un objectif grand-angle ouvrant à f/1,7 équivalent à 24 mm.

Quant à la radiocommande DJI RC-N1, il s’agit d’un modèle dévoilé en même temps que le drone DJI Mini 2 et qui convient autant pour les pilotes amateurs que les exigeants. S’il est sans écran, il est toutefois possible d’y fixer un smartphone pour visualiser les images du vol en direct. La qualité des finitions et la prise en main sont impeccables et le constructeur annonce une portée maximale de 7 km pour une grande liberté de mouvement. Enfin, ses deux accumulateurs garantissent une autonomie de 4 heures.

Plus accessible, mais des fonctions plus limitées

Si le DJI Mini 3 et le DJI Mini 3 Pro partagent la même caméra, le premier est plus limité puisqu’il peut filmer jusqu’en 4K 30 i/s alors que le Pro peut monter jusqu’à 60 i/s. Le résultat reste toutefois satisfaisant, le capteur permet de prendre des clichés de 12 Mpx grâce au pixel-binning et la qualité de la vidéo est bluffante grâce à la haute définition. Niveau autonomie, c’est le DJI Mini 3 qui a un avantage avec une durée de 38 à 51 minutes contre 34 à 47 minutes pour la version Pro.

Enfin, le DJI Mini 3 fait appel à un système de transmission OcuSync 2.0 avec une portée théorique de 12 km, alors que celle de l’OcuSync 3.0 du DJI Mini 3 Pro se limite à 10 km. En revanche, le DJI Mini 3 propose moins de modes de prise de vue, ce drone se contente des QuickShots (Dronie, Fusée, Cercle, Spirale, Boomerang) et du mode Panorama alors que la version Pro rajoute le Timelapse et les MasterShots.

Afin de comparer le DJI Mini 3 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs drones du moment.

