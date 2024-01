DJI Mini 3 : il n’y a pas que son poids qui soit léger, son prix aussi pendant les soldes

Si on a envie d'un premier drone, on peut souvent être freiné par le prix de vente de ces appareils mais avec les soldes d'hiver, certains modèles deviennent plus accessibles. C'est le cas du DJI Mini 3, un modèle compact et grand public vendu seul dans cette opération promotionnelle de la Fnac et de Darty. Au lieu de son prix de départ de 379 euros, il est possible de l'obtenir pour 309 euros.

Avec le DJI Mini 3, le constructeur chinois propose un drone plus accessible au grand public, notamment les vidéastes amateurs qui ont besoin d’images aériennes pour leur projet. Ce modèle reprend quelques caractéristiques du DJI Mini 3 Pro et se targue par la même occasion d’être l’un des drones les plus légers du marché. Pendant les soldes, son prix aussi s’allège puisqu’il bénéficie d’une promotion de 18 % chez ces enseignes high-tech françaises.

Le DJI Mini 3 en quelques points

Un drone compact et léger

Capable de filmer jusqu’en 4K 30 i/s

Une bonne autonomie

Au lieu de 379 euros habituellement, le DJI Mini 3 est maintenant disponible en promotion à 309 euros chez la Fnac ainsi que chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le DJI Mini 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le DJI Mini 3 au meilleur prix ?

L’un des drones les plus légers qui soient

Avec un poids de seulement 249 grammes et des dimensions tout aussi compactes de 14,8 cm de haut, 9 cm de large et 6,2 cm de profondeur lorsqu’il est replié, le DJI Mini 3 porte bien son nom. Il est ainsi aisément transportable à la main et ne se fait pas sentir dans un sac à dos. L’avantage d’une telle légèreté, c’est qu’elle vous dispense d’une licence de vol (obligatoire pour les drones de 250 grammes ou plus), mais une formation reste recommandée. L’inconvénient, c’est que ce drone est plus sensible aux rafales de vent que d’autres modèles.

Il faut bien prendre en compte que ce modèle en promotion est livré sans radiocommande, or, il est nécessaire d’en avoir une pour le pilotage (de préférence les modèles DJI RC ou DJI RC-N1). Il est même possible d’avoir un retour en HD de l’image avec l’application DJI Fly. Pour l’image justement, le DJI Mini 3 peut compter sur un capteur CMOS de 1/1,3 pouce d’une définition de 48 Mpx avec un objectif grand-angle ouvrant à f/1,7 équivalent à 24 mm.

Des fonctions limitées mais toujours intéressantes

Afin de rendre son prix plus accessible, le DJI Mini 3 a dû concéder à quelques sacrifices et se retrouve un peu moins dotée que le DJI Mini 3 Pro. Ainsi, ce drone est capable de filmer jusqu’en 4K 30 i/s tandis que son grand-frère profite d’une fréquence d’images de 60 i/s pour la même définition. On obtient quand même de bons résultats, comme en photo où le capteur prend des clichés de 12 Mpx grâce au pixel-binning. Sur cet aspect, on a un rapport qualité-prix plus que correct.

Niveau fonctionnalités et technologies, le DJI Mini 3 est resté au système de transmission OcuSync 2.0 capable d’une portée théorique de 12 km. Ce qui n’est pas plus mal puisque le DJI Mini 3 Pro embarque OcuSync 3.0 qui a une portée théorique inférieure de 10 km. Le DJI Mini 3 est doté de moins de fonctionnalités de prise de vue (QuickShots et Panorama principalement) mais se targue d’une autonomie supérieure, de 38 à 51 minutes de vol contre 34 à 47 minutes pour le DJI Mini 3 Pro.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.