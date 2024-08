Gros contraste, Google TV et prix attractif pour ce vidéoprojecteur ultra courte focale Ultra HD Formovie

Le fabricant chinois Formovie vient d’annoncer le début des précommandes pour son dernier vidéoprojecteur à ultra courte focale haut de gamme, le Cinema Edge. Il sera disponible courant septembre et promet une expérience cinéma immersive à domicile grâce à sa source laser et son intégration de Google TV avec Netflix.

Cinema Edge // Source : Formovie

Nous avions beaucoup apprécié le vidéoprojecteur Formovie Theater lors de notre test complet. Désormais, il va aussi falloir compter sur un nouveau modèle mono laser à ultra courte focale, le Cinema Edge. Ce dernier se distingue par ses caractéristiques techniques assez proches du Theater et donc tout aussi impressionnantes.

En effet, le Cinema Edge comme le Theater utilise une puce DMD 0,47 pouce avec la technologie ALPD (Advanced Laser Phosphor Display) développée par Appotronics Corporation, l’une des deux sociétés mère de Formovie, (l’autre étant Xiaomi) qui promet une luminosité élevée, une large gamme de couleurs et un contraste particulièrement élevé.

La marque annonce un taux de contraste de 3000:1 et une luminosité de 1900 Lumens ISO (3000:1 et 1800 Lumens ISO pour le Theater). Selon la marque, il couvre 110 % de l’espace colorimétrique Rec. 709, garantissant des couleurs riches et fidèles.

Cinema Edge // Source : Formovie

Le projecteur est capable d’afficher une définition Ultra HD 4K par simulation 4K XPR. L’image peut aller jusqu’à 150 pouces de diagonale. Sa technologie ultra-courte focale permet de projeter une image de 100 pouces à seulement 23 cm du mur. Son ratio de projection est identique au modèle Theater, soit 0,23:1.

Cinema Edge // Source : Formovie

Le Cinema Edge propose différents modes d’affichage adaptés à diverses situations : mode bureau, mode visionnage et mode nuit. Ces options permettent d’optimiser la qualité d’image en fonction de l’environnement et du contenu projeté. Le Cinema Edge intègre la technologie MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) qui réduit le flou sur les objets en mouvement, offrant une expérience visuelle plus fluide et réaliste. Il est compatible HDR10 contre du HDR10+ et Dolby Vision pour le Theater.

Une plateforme de divertissement vraiment complète

Outre ses caractéristiques techniques déjà intéressantes, le vidéoprojecteur est connecté profitant ainsi de l’intégration de Google TV avec le support natif de Netflix, ce qui représente l’un de ses atouts majeurs. Rappelons que le Theater fonctionne sous Android TV et n’est pas officiellement certifié Netflix. Ici, l’assistant Google intégré permet de contrôler le projecteur par commandes vocales. Le Cinema Edge est équipé du Wi-Fi 6 ainsi que de trois ports HDMI 2.1 avec support eARC et ALLM avec deux ports USB 2.0. On peut compter sur une plateforme de 2 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Cinema Edge // Source : Formovie

Le Cinema Edge ne se contente pas d’offrir une image de qualité, il propose également une expérience sonore qui se veut immersive. En effet, il est équipé de deux haut-parleurs de 15 W chacun prenant en charge les technologies Dolby Audio et DTS-X pour un son surround (Dolby Atmos et DTS-X avec optimisation Bower & Wilkins pour le Theater). La marque annonce un niveau sonore maximal de 32 dB, ce qui en fait un modèle discret sur le papier. Il est légèrement plus compact que le Theater avec des dimensions de 456 x 308 x 91 mm et son poids de 7 kg.

Prix et disponibilité du vidéoprojecteur Formovie Cinema Edge

Bientôt en test complet dans nos colonnes, le nouveau vidéoprojecteur à ultra courte focale Formovie Cinema Edge sera disponible à partir du 10 septembre 2024 au prix public conseillé de 2499 euros. Cependant, une offre de précommande à 2199 euros est proposée depuis le 27 août 2024 sur le site officiel de la marque.