Fujifilm X-T5 : un appareil aux airs de nostalgie pour les puristes de la photo

Après plus de deux ans d'attente, Fujifilm a dévoilé son nouvel appareil destiné aux photographes, le Fujifilm X-T5.

Décidément, l’année 2022 est particulièrement chargée pour Fujifilm. Après ses X-H2S et X-H2, le constructeur japonais a dévoilé, ce mercredi, son troisième appareil photo hybride haut de gamme, le Fujifilm X-T5.Pour qui s’intéresse aux gammes de Fujifilm, il ne fera pas de mystère que ce nouvel appareil photo à objectif interchangeable représente le haut de la gamme de boîtiers à capteurs APS-C de la firme, venant remplacer le X-T4, lancé en juin 2020. Contrairement aux X-H2 et X-H2S lancés plus tôt dans l’année, le Fujifilm X-T5 reprend donc l’ergonomie traditionnelle des appareils photo Fujifilm, largement inspirée des appareils argentiques. On va donc retrouver trois molettes sur la partie supérieure permettant de contrôler individuellement la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation ou la correction d’exposition. Comme souvent chez Fujifilm, l’ouverture focale se contrôle quant à elle directement sur la bague de l’objectif.

Alors que les X-H2 et X-H2S étaient davantage orientés vers une usage vidéo, le Fujifilm X-T4 se veut résolument orienté vers la photo. Il profite à ce titre d’un capteur photo au format APS-C (23,5 x 15,7 mm) de 40,2 millions de pixels et d’un processeur d’image X-Processor 5.

Pour la prise de vue, le Fujifilm X-T5 est capable de capturer des photos jusqu’à une vitesse de 1/8000 s avec l’obturateur mécanique. La plage de sensibilité est quant à elle de 125 à 12 800 ISO (64 à 51 200 ISO en étendu) pour la photo et de 125 à 12 800 ISO (125 à 25 600 ISO) pour la vidéo. L’appareil est par ailleurs capable de capturer des clichés en rafale jusqu’à 15 images par seconde avec l’obturation mécanique et 13 images par seconde avec l’obturateur électronique. Notons cependant qu’un mode à 20 images par seconde est également intégré, mais moyennant un recadrage de 1,29 x. Le capteur du Fujifilm X-T5 profite par ailleurs d’une stabilisation mécanique sur cinq axes censée permettre un gain de 7 stops d’exposition. Une obturation électronique est également prévue pour le mode vidéo.

Un appareil qui n’oublie pas la vidéo pour autant

Parce que si le Fujifilm X-T5 est avant tout pensé pour un usage photo, il n’en oublie pas pour autant les vidéastes. Le boîtier est ainsi capable de capturer des séquences en 6,2K 30p, en 4K à 60 p ou en Full HD à 240 p avec une compatibilité 4:2:2 10 bits en All Intro comme on Long GOP. En externe, avec un enregistreur HDMI, la X-T5 est alors capable d’enregistrer des fichiers 6,2K 30p en Pro Res RAW

Pour enregistrer les photos et les vidéos, le Fujifilm X-T5 profite d’un double emplacement pour cartes SD UHS-II, mais sans CFexpress. L’appareil profite également d’une connectique USB-C, d’une sortie micro-HDMI et d’une entrée audio pour micro au format mini-jack, mais sans prise casque. Le X-T5 embarque également une compatibilité Bluetooth 4.2 et Wi-Fi pour le contrôle à distance.

Enfin, pour la prise de vue, Fujifilm a intégré un moniteur LCD tactile orientable dans trois directions avec 1,84 million de pixels, ainsi qu’un viseur électronique Oled de 3,69 millions de points.

Le Fujifilm X-T5 sera lancé à compter du 17 novembre dans deux coloris : noir ou argent. Il sera proposé au prix de 1999 euros sans objectif, en kit à 2399 euros avec une optique 18-55 mm équivalent 27-84 mm (f/2,8-4) ou à 2499 euros avec un objectif 16-80 mm équivalent 24-122 mm (f/4)/

