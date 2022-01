HP Elite Dragonfly G3 officialisé : un ultrabook doté d’un écran 3:2

A l'occasion du salon CES qui se tient à Las Vegas cette semaine, HP a présenté son Elite Dragonfly G3, nouvelle itération de sa gamme de PC portables axés sur la productivité et le travail. Parmi ses arguments de poids, on compte notamment un effort sur la réduction de bruit ambiante et un écran 3:2 en 3K pour la configuration la mieux dotée.

HP prépare le lancement de toute une gamme de produits au détour du CES 2022 qui a finalement bien lieu. Parmi ceux-ci, la firme de Palo Alto a présenté un nouveau PC portable orienté vers le travail et la productivité : le HP Elite Dragonfly G3.

Format original et léger

Un ultrabook hybride plutôt haut de gamme doté d’un ratio d’écran très confortable de 3:2, sur un écran de 13,5 pouces. L’écran propose trois configurations : deux en 1920×1280 et une en 3 K. Les deux versions full HD+ se différencient par une luminosité maximale de 400 cd/m² ou 1000 cd/m². Sa charnière centrale permet également de le replier entièrement pour passer le PC en mode tablette.

Pour continuer sur le design du PC, celui-ci ne devrait pas peser plus de 1 kg (selon les configurations) et il intègre un port USB classique 3.1 supportant la charge, deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.0, une entrée Nano SIM et un port jack. On aperçoit également la webcam 5 mégapixels située au-dessus de l’écran. Elle dispose de la fonction de cadrage auto-centré pour que vous restiez toujours au centre de l’écran de votre interlocuteur en cas de visioconférence.

A noter que le G3 est légèrement plus haut que son prédécesseur, le Elite Dragonfly G2, « pour mieux voir et lire ses mails« , précise la firme américaine. Le clavier a également été redessiné avec des touches plus larges et un trackpad plus grand, un bouton ON/OFF sur le haut (et une touche de raccourci vers les application myHP) ainsi qu’un capteur d’empreinte intégré au bas. Tout cela n’empêche pas le Elite Dragonfly G3 d’adopter un style assez épuré et fin, avec une épaisseur maximum de 16,9 mm.

Intel un jour, Intel toujours

Le Elite Dragonfly G2 n’était équipé que de processeur Intel et il en sera de même pour le G3. Celui-ci est néanmoins doté d’un processeur de 12e génération couplé à 32 Go de RAM maximum et jusqu’à 2 To de stockage.

La puce réseau propose du Wi-Fi 6E, de Bluetooth 5.2 et diverses options comme la possibilité d’intégrer une SIM 4G ou 5G ou encore la compatibilité NFC.

Un système audio adapté aux loisirs et au télétravail

La partie audio ne semble pas avoir été oubliée, au contraire. Sur la partie hardware, HP insiste sur l’intégration de quatre haut-parleurs Bang & Ofulsen. Côté software, HP promet une meilleure optimisation de la voix grâce au Dynamic Voice Leveling et la deuxième génération de son algorithme de réduction du bruit basé sur le machine learning.

Époque où le télétravail devient prépondérant, HP a ainsi pensé à améliorer toutes les fonctions de son PC qui y seraient liées. Celui-ci, grâce à l’IA embarquée, peut désormais capter les voix et les améliorer jusqu’à 3 mètres (pour ceux qui ont la bougeotte en appel vidéo) en offrant une forme de réduction de bruit active. Les deux micros parviennent à saisir les bruits à 360° grâce à la fonction voice tracking. Et l’IA est capable de différencier des voix en appel vidéo, dans un film ou en musique et de changer les paramètres automatiquement.

Le HP Elite Dragonfly G3 devrait être disponible sur le marché français d’ici le mois de mars. Les prix des différentes configurations ne sont pas encore connus.

