HP EliteBook Dragonfly G3 : cet ultra portable sous Windows 11 est parfait sur le papier

HP vient d'annoncer son tout nouveau EliteBook Dragonfly G3. Derrière ce nom à rallonge se cache une fiche technique très prometteuse.

Intel a présenté sa toute nouvelle collection de processeurs Alder Lake pour PC portables, avec trois familles de processeurs hybrides. HP n’a pas tardé à presenter son dernier ultrabook, EliteBook Dragonfly G3, qui utilise justement un processeur Intel Alder Lake vPro. Mais ce n’est pas son seul atout. Il remplit tout ce que l’on attend d’un ultrabook.

Une fiche technique solide

Commençons l’article en vous donnant toutes ses caractéristiques : le nouveau HP Elite Dragonfly G3 dispose d’un écran de 13,5 pouces, de plusieurs processeurs Intel Core de 12e génération (Alder Lake), jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5, jusqu’à 2 To PCIe NVMe M.2, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, de la NFC, de la 4G LTE et 5G, d’un lecteur d’empreintes digitales, d’un clavier rétroéclairé, d’une sortie HDMI 2.0, d’une sortie casque, d’un port USB 3.1 Type-A et deux ports USB Type-C (Thunderbolt 4). Bref, il a une fiche technique très solide.

Un écran OLED au ratio 3:2

Maintenant que le décor est posé, intéressons-nous à quelques points : premièrement, l’écran a un ratio d’affichage 3:2, sachant que le 16:9 est le plus courant, c’est un format bien plus adapté à la productivité. Il permet d’afficher des fenêtres plus hautes, et même d’afficher plus facilement deux fenêtres côte à côte.

Ensuite, vous avez deux choix : un écran IPS LCD WUXGA + (1920 x 1280 pixels) ou un écran OLED (3000 x 2000 pixels), qui est également tactile avec une luminosité maximale de 400 nits. L’écran OLED est très intéressant, mais évidemment, il sera disponible seulement sur la configuration la plus onéreuse.

Un poids léger et une résistance accrue

Enfin, ce laptop est aussi compact et léger : moins d’1 kilogramme avec deux finitions différentes, au choix, en magnésium ou en aluminium. Malgré ce petit poids, on retrouve également la certification militaire MIL-STD-810H, qui garantit une certaine solidité mais aussi la protection du clavier contre les cafés. Il dispose également d’un clavier rétro-éclairé, d’un trackpad rétro-éclairé également, de quatre haut-parleurs conçus par Bang & Olufsen, d’une caméra selfie de 5 mégapixels qui peut filmer en Full HD avec deux microphones associés…

La 5G en option

D’un point de vue performances, il est alimenté par des processeurs vPro Alder Lake de 12e génération d’Intel et est certifié conforme aux normes Intel Evo. L’ordinateur portable offre également une connectivité 4G LTE ou 5G WWAN en option, avec un slot microSIM. Cela permet de se connecter en déplacement sans se poser des questions d’accès internet ou de partage de connexion.

Ce HP EliteBook Dragonfly G3 semble être un ultrabook très complet sur le papier. Il faudra vérifier si ce petit poids n’engendre pas une autonomie moyenne. Bref, HP n’a pas communiqué de date de disponibilité ni de prix, néanmoins c’est un ultra portable très prometteur que nous avons hâte de tester.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.