Raccourci, appauvri, dépouillé… le CES 2022 a bien lieu !

Ces trois dernières semaines ont été mouvementées pour les organisateurs du CES 2022. Malgré le contexte sanitaire, le salon américain va débuter cette semaine. Mais dans quelles mesures ? Voici ce que vous devez attendre du CES 2022.

Les trois dernières semaines ont été difficiles pour les organisateurs du plus grand salon tech au monde, le CES 2022. En effet, les désistements se sont succédés à bon rythme à cause de la situation sanitaire. De grands noms ont annulé leur présence physique au dernier moment, dont T-Mobile, Intel, Meta (Facebook), Google, Microsoft, Amazon, AMD, BMW… ainsi que de nombreux médias tech américains.

Le boss du salon a néanmoins indiqué que le salon aurait bel et bien lieu. Il ouvre ses portes cette semaine, comme prévu. Que devons-nous attendre de cette édition 2022 ?

Une journée de moins

Premièrement, le CES 2022 va durer une journée de moins. La décision a été prise par le Consumer Technology Association (CTA) via son profil Twitter officiel : « Le CES 2022 se clôturera la veille et l’événement en personne aura lieu à Las Vegas du 5 au 7 janvier 2022 ». Un événement qui va donc durer trois jours, au lieu de 4.

Les organisateurs attendent entre 40 et 60 000 participants (comparativement à 182 000 en 2020 dont près de 7000 journalistes) et plus de 2 200 exposants (4 400 en 2020), dont Samsung et Sony. Les strictes exigences de quarantaine ont compliqué les voyages, surtout pour les visiteurs chinois. Israël, par exemple, a interdit à ses citoyens de se rendre aux États-Unis.

Les annonces auront quand même lieu, vous en avez déjà de nombreuses en ligne, des plus grandes marques au monde : Panasonic, LG Electronics, Samsung, Lenovo, Sony… mais aussi des fabricants automobiles. Que cela soit sur place ou à distance, seules les présences physiques ont été annulées.

Plusieurs centaines de startups auront également l’occasion de prendre la parole dans divers domaines, dont la santé, l’écologie, avec une pincée de métaverse, de cryptomonnaie et de NFT. Contrairement à l’édition précédente qui n’a pas eu lieu, les entreprises et startups ont préparé leurs différentes annonces pour l’occasion.

Sur Frandroid, nous vous encourageons à suivre notre compte Twitter, notre chaîne YouTube et télécharger notre app iPhone et Android. Nous avons décidé de n’envoyer personne sur place, pour des questions sanitaires, néanmoins nous allons suivre attentivement le salon à distance.

Frandroid Télécharger Frandroid gratuitement APK

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.