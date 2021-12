CES 2022 : le boss du salon ne prévoit pas n’annulation… malgré les désertions

Marquée par une forte reprise épidémique, la fin d'année 2021 laisse planer de sérieux doutes quant à la bonne tenue du CES 2022, prévu entre les 5 et 8 janvier. Jusqu'à nouvel ordre, le patron du salon assure néanmoins qu'il sera maintenu.

Nous en parlions hier, les désistements se succèdent à bon rythme pour le CES 2022. Organisée entre les 5 et 8 janvier prochain à Las Vegas (Nevada), la prochaine édition du salon d’électronique devait marquer le retour du présentiel et d’un semblant de normalité pour les organisateurs de l’évènement, qui comptaient beaucoup sur l’accalmie pandémique induite ces derniers mois par la vaccination.

Mais alors que les cas de Covid repartent fortement à la hausse suite à l’émergence du variant omicron, désormais majoritaire aux États-Unis, les désertions se font de plus en plus nombreuses, tant chez les entreprises participantes qu’au sein des médias censés couvrir l’évènement.

Omicron aura-t-il raison du CES 2022 ?

Comme le rappelle XDA Developers, T-Mobile, Meta (Facebook), Twitter, ou encore Pinterest ont déjà signalé qu’ils seront absents. Même dynamique pour Nvidia, qui a récemment confirmé que sa conférence de presse ne serait tenue qu’à distance, sous forme virtuelle. AMD a pour sa part annoncé que sa présence physique sur le salon serait réduite, tandis qu’Amazon et Ring ont récemment indiqué qu’ils feraient cette année encore l’impasse sur le présentiel.

Du côté des médias américains, CNET, Engadget, TechCrunch, TechRadar, Tom’s Guide, mais aussi The Verge ont tous précisé qu’ils ne dépêcheraient pas de journalistes à Las Vegas, préférant une couverture entièrement dématérialisée de l’évènement. En France, la démarche des entreprise et des médias est peu ou prou la même à l’égard du salon américain.

Cette adversité n’empêche pas Gary Shapiro, président du CES, de continuer à promettre la bonne tenue du salon.

« Le CES 2022 se déroulera du 5 au 8 janvier à Las Vegas et numériquement dans le monde entier ! Le CES est l’événement le plus important du monde en matière d’innovation, et l’innovation est plus importante que jamais. Des centaines d’entreprises présenteront des technologies de santé, notamment des tests et des traitements pour le COVID-19, ainsi que des innovations étonnantes dans les domaines de l’alimentation, de l’espace, de la robotique, des maisons connectées, etc », clamait-il il y a encore quelques heures sur LinkedIn.

L’intéressé explique que le port du masque sera obligatoire sur le salon, mais ne prévoit pas d’en interdire l’accès aux personnes non vaccinées.

Reste que la thèse d’une annulation pure et simple du CES 2022 est loin d’être à écarter. Pire, elle semble même probable si l’on se réfère à des exemples passés. Il y a deux ans, le MWC 2020 avait lui aussi subi une cascade de désistements… avant d’être contraint à ne pas ouvrir ses portes.

