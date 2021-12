CES 2022 : annulation en vue ? Des marques et des médias commencent à se désister

La tech misait fort sur le CES 2022 pour être le salon du retour à l'interaction physique. Mauvaise pioche : la nouvelle situation sanitaire semble menacer le salon d'un retour à la case départ, une annulation pure et simple.

Depuis désormais près de deux ans, les salons industriels internationaux ont adopté bon gré mal gré un passage à un format numérique en raison de la situation sanitaire lié au Covid. Le premier à en être victime était à l’époque le MWC 2020. Avec l’amélioration permise un temps par les campagnes de vaccinations, le CES 2022 portait l’ambition d’être le salon du retour au physique pour une partie de l’industrie.

Avec l’évolution très récente portée par le variant Omicron, le salon pourrait connaitre une annulation prochaine. En attendant une décision des organisateurs, les marques et les médias prennent déjà les devants en annonçant ne pas se rendre à Las Vegas où doit se tenir l’événement.

Un salon fédérateur de l’industrie

Rappelons d’abord l’importance du CES dans le calendrier de l’industrie tech. Le salon de Las Vegas est le premier de l’année, puisqu’il se tient dès les premiers jours de janvier, et permet en général de déceler ce que seront les grandes tendances de l’année. Ce salon a connu historiquement des moments très forts et il s’agit de l’un des incontournables de l’année aussi bien pour les industriels qui souhaitent y faire des rencontres pour de futurs partenariats, que pour les analystes et journalistes de l’industrie.

Si on lui prête souvent une affinité particulière pour la télévision et l’automobile, le CES est aussi un très grand salon où sont présenté les projets de nombreuses start-up ambitieuses de se faire repérer par l’industrie.

Les marques commencent à abandonner le salon

Depuis quelques heures, plusieurs grandes marques ont commencé à annoncer qu’elles ne viendraient finalement pas à Las Vegas compte tenu du nouveau contexte sanitaire et son évolution rapide. Comme le rapporte Variety, c’est notamment T-Mobile, Amazon, iHeartRadio, Meta (ex-Facebook) et Twitter qui ont déjà annoncé leur annulation.

S’il s’agit de marques très connues, ce ne sont pas forcément les acteurs les plus importants du CES à l’exception de T-Mobile, sponsor de l’événement. Néanmoins, ce sont des voix qui portent, et qui peuvent créer un effet boule de neige. Plus proche de nous, le groupe La Poste a également « décidé d’annuler sa présence et celle de ses collaborateurs au CES de Las Vegas prévu du 5 au 8 janvier 2022 ». Derrière le groupe ce sont surtout des start-up de la French Tech à qui il est désormais déconseillé de traverser l’Atlantique.

Same 👍🏾 — Marques Brownlee (@MKBHD) December 21, 2021

Pour le salon, c’est alors le début d’un cercle vicieux : l’annulation d’entreprises pousse très logiquement les médias à repenser leurs plans déjà remis en question par le variant. Dan Seifert de The Verge a par exemple indiqué publiquement que le média ne se rendrait finalement pas à Las Vegas. Le vidéaste Marques Brownlee (@MKBHD) — qui compte plus de 15 millions d’abonnés sur YouTube — en a profité pour faire la même annonce.

MWC 2020 bis repetita ?

La situation du CES 2022 ressemble désormais de façon troublante aux semaines qui précédaient le MWC 2020 aux débuts de la pandémie. Alors que se posait la question du confinement et de l’annulation du salon, les marques et les médias ont commencé petit à petit à signaler leur annulation. Par effet boule de neige, c’est finalement tout le salon de Barcelone qui a été contraint de ne pas ouvrir ses portes.

Les premières annulations marquent le début de la vague, difficile dès lors de savoir si le CES 2022 pourra bien avoir lieu. Derrière ce premier salon, c’est par ricochet le MWC 2022 qui pourrait également remis en cause. Si les marques sont contraintes d’annuler à la dernière seconde leur investissement dans le salon de Las Vegas, difficile de savoir si elles seront intéressées par une nouvelle aventure seulement quelques semaines après. Le MWC 2022 doit se tenir du 28 février au 3 mars à Barcelone. En off, une marque nous a déjà confié reconsidérer ses plans pour le MWC.

Affaire à suivre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.