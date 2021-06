HP Pavilion Aero 13 : voici l’ordinateur portable le plus léger au monde (selon son créateur)

HP annonce 987 grammes pour son nouvel ordinateur portable équipé d'un écran de 13 pouces de diagonale. D'après la marque américaine, il s'agirait de l'ultraportable le plus léger au monde dans ce format.

HP annonce son Pavilion Aero 13, l’ordinateur portable le plus léger qu’ils aient jamais construit. Jusqu’à maintenant, le champion de la catégorie était le LG Gram avec ses 999 grammes. C’est un ordinateur portable populaire aux États-Unis que l’on ne trouve pas sur le marché français.

Pour atteindre ce poids, HP a construit le châssis entièrement en aluminium et en magnésium, avec des pièces en plastique recyclé à partir de bouteilles de l’océan. L’écran occupe, selon HP, 90 % de la face avant, soit 13,3 pouces avec une définition de 2,5K, un format 16:10 et une luminosité maximale de 400 nits.

AMD Ryzen 7 et 10 heures d’autonomie

À l’intérieur, il utilise des processeurs de la série AMD 5000, en particulier l’AMD Ryzen 7 5800U épaulé par 8 Go de mémoire RAM ainsi qu’un SSD NVMe de 512 Go. Il prend en charge le WiFi 6 et HP annonce une compatibilité avec Windows 11. Ce n’était pas gagné. HP promet que son ordinateur portable atteint jusqu’à 10 heures et demie d’autonomie, rien d’extraordinaire sur ce type de format, ils ont du faire quelques concessions sur la capacité de la batterie pour atteindre ce poids record.

Pour le moment, le Pavilion Aero 13 est annoncé aux États-Unis pour 749 dollars HT (620 euros environ).