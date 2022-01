Lenovo Smart Clock : le réveil connecté devient plus polyvalent et lumineux

Lors du CES 2022, Lenovo a dévoilé une nouvelle version du Smart Clock Essential avec désormais Amazon Alexa intégré. Et ce réveil connecté s'enrichit aussi d'accessoires pour être plus polyvalent.

Lenovo ne lève pas le pied sur la maison connectée et mise beaucoup sur son Smart Clock Essential, un réveil connecté capable d’afficher de multiples informations sur son large écran LED (heure, météo, radio, alarme, minuteur, rappel…). Et la marque chinoise a présenté, lors du salon CES de Las Vegas qui se tient cette semaine, une nouvelle déclinaison qui se rapproche davantage du design du Smart Clock 2 que de la première version du Smart Clock Essential.

Le Smart Clock Essential avec Alexa intégré porte bien son nom. Il compte désormais sur le soutien de l’assistant vocal d’Amazon pour se montrer plus polyvalent. Cela va lui permettre d’être utilisé à l’aide des commandes vocales pour piloter la maison et les objets connectés compatibles avec Alexa (éclairages, serrure, capteurs, prises, etc.).

Évidemment, si vous avez des achats à faire sur Amazon, de la musique à démarrer ou bien des informations à connaître, l’assistant vocal est là pour vous épauler et répondre à vos demandes. Un bouton est prévu pour couper le micro si vous ne souhaitez pas être importuné. Mais vous pouvez également raccorder via le Wi-Fi plusieurs unités entre elles pour servir d’interphone dans la maison.

Des commandes vocales et de la lumière

Le Lenovo Smart Clock 2 avait eu la bonne idée de profiter d’une station d’accueil en option capable de l’alimenter sans câble tout en rechargeant un autre appareil sans fil tel un smartphone posé à côté, avec une veilleuse blanche disponible pour compléter le tout. Cette année, Lenovo a présenté le Ambient Light Dock, une base lumineuse sur laquelle poser le Smart Clock 2 ou Essential avec Alexa.

Cela transforme ce dernier en veilleuse multicolore avec huit modes d’éclairage au choix pour diffuser une lumière ambiante façon coucher du soleil ou intensité croissante pour se réveiller, mode relaxation avec des variations de couleurs, etc. Alexa peut vous aider à choisir en lui demandant par la voix ou via l’application.

Deux formes de socle sont proposées, inspirées d’un poulpe ou d’une otarie.

Le Smart Clock Essential avec sa veilleuse en-dessous en forme d’otarie // Source : Lenovo Vous pouvez ajouter un socle veilleuse en forme de poulpe à votre Smart Clock Essential // Source : Lenovo

Pour le reste, le Smart Clock Essential fonctionne comme à l’accoutumée avec une tape sur le dessus pour désactiver ou répéter l’alarme. Il arrive cette année dans deux nouveaux coloris, Misty Blue (tissu bleu) et Clay Red (tissus rouge brique). Un port USB au dos permet de recharger un autre appareil.

Prix et disponibilités

Le Lenovo Smart Clock Essential avec Alexa sera disponible courant mars 2022 à 69,99 euros sur le site de Lenovo et auprès de revendeurs partenaires.

Le socle Ambient Light Dock est annoncé à 29,99 euros et sera mis en vente en avril 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.