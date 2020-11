Introduction

Le Lenovo Smart Clock se décline désormais en version Essential, plus petite, avec un écran se limitant à des informations essentielles : l'heure et la météo. Nous avons testé ce réveil connecté.

Présenté en août, le Lenovo Smart Clock Essential se veut une alternative au Google Nest Mini avec un écran. L’affichage est cependant là pour donner des informations à l’instar d’un radioréveil et n’a pas vocation a être utilisé pour consommer du contenu comme c’est le cas sur le Smart Clock premier du nom.

Nous l’avons testé pendant de longues semaines pour vous livrer notre avis complet sur ce réveil connecté embarquant Google Assistant.

Ce test a été réalisé avec un produit fourni par la marque.

Fiche technique du Lenovo Smart Clock Essential

Modèle Lenovo Smart Clock Essential Microphone intégré Oui Nombre de haut-parleurs 1 Norme Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Compatibilité OS Android Assistant Google Assistant Taille de l'écran 4 pouces Technologie d'affichage LCD Dimensions 121 x 64 x Fiche produit

Comme un air de Google Home

Après le Smart Clock, Lenovo signe avec le Smart Clock Essential une version plus réduite, et donc plus discrète de son smart display. Avec ses dimensions de 6,4 cm x 12,1 cm x 8,3 cm, il est moins haut de près de 1,6 cm que son homologue à écran couleur, mais plus large de 0,7 cm et plus profond de 0,4 cm. Au final, il pèse donc le même poids (328 grammes), mais donne une impression de produit plus « mini », plus facile à intégrer sur une table de nuit ou une tête de lit. C’est d’autant plus vrai que son design en forme de pyramide couchée tronquée rend son corps plus fin que sa face avant, ce qui le rend harmonieux de profil.

Son corps justement est texturé en textile maillé gris clair rappelant fortement la gamme de produits Nest de Google. C’est là assez générique pour s’adapter à tous les types d’intérieurs, du plus rétro au plus moderne. Une petite étiquette surpiquée, toujours grise, est accrochée sur sa partie haute, rappelant un peu cette fois-ci l’étiquette de Levi’s.

Toujours sur le dessus, mais vers l’avant ce coup-ci, Lenovo a intégré ici quatre boutons plutôt discrets : deux pour le volume, comme sur le Smart Clock, mais aussi un bouton « réveil » et un bouton « play/pause ». Bien que ce ne soit pas clairement indiqué, toute la partie haute sert également de pavé tactile pour reporter l’alarme à l’ancienne, sans ouvrir les yeux, mais en jetant son bras laconique à tâtons sur l’objet.

Sur le dessous, comme sur le premier modèle, on retrouve deux larges patins antidérapants qui lui permettent de bien tenir en place même sur une surface un peu glissante et à l’arrière, toujours la même connectique, à savoir une alimentation et un port USB-A pour recharger un autre appareil comme votre smartphone sans avoir besoin d’une multiprise. Entre les deux se trouve un interrupteur permettant une coupure physique des micros, parce que vous n’avez pas forcément envie que votre enceinte connectée vous écoute non-stop dans votre chambre à coucher.

Petite nouveauté : la face arrière est bordée d’une veilleuse à LED de 31 lumens, idéale pour une chambre d’enfant ou pour ceux ne souhaitant pas rester dans l’obscurité totale. Notez qu’il est possible d’allumer cette lumière vocalement, mais aussi en appuyant de manière prolongée sur le bouton « - ». Pratique pour obtenir une source lumineuse dans la chambre sans réveiller sa moitié. Deux niveaux d’intensité lumineuse sont également proposés.

Il n’affiche que le strict nécessaire

La plus grosse différence entre le Lenovo Smart Clock Essential et le Smart Clock, c’est bien sûr l’affichage. Alors que l’on avait sur son grand frère un écran LCD IPS de 4 pouces, c’est ici un simple affichage LED qui prend le relais, se contentant d’indiquer l’heure, la température (extérieure), ainsi que la météo sous la forme d’un discret pictogramme. N’espérez pas personnaliser quoi que ce soit ou afficher une information supplémentaire comme le titre de la musique en cours d’écoute ou vos notifications, ce serait comme demander cela à votre vieux radioréveil analogique.

Et comme il est impossible de personnaliser l’affichage, vous devrez composer avec les jours de la semaine indiqués en anglais. L’indication commence par « Sun » (pour « Sunday ») et se termine par « Sat » (pour « Saturday »).

Les premiers jours, je dois bien avouer avoir pesté sur la luminosité trop vive de cet affichage qui a tendance à illuminer une pièce plongée dans le noir. C’était avant de découvrir un peu par hasard qu’il existe une commande vocale « Hey Google, baisse la luminosité de l’écran », ce qui n’est pas indiqué dans la notice de l’appareil, ni nulle part sur le site de Lenovo. Cela reste insuffisant toutefois, la luminosité minimum restant encore assez importante.

Un capteur de luminosité ambiante gérant cela automatiquement ne serait pas de refus sur le prochain modèle.

Un usage trop brouillon

C’est bien là le principal problème de ce Smart Clock Essential : il n’est pas intuitif du tout. Outre les commandes essentielles que permet Google Assistant (régler les lumières, jouer de la musique, gérer ses éléments de domotique compatibles…), toute tentative devient rapidement un parcours du combattant.

Avant toute chose, il est nécessaire de lire la notice pour apprendre qu’il est possible d’allumer la veilleuse avec un bouton, de répéter l’alarme en appuyant sur le haut de l’appareil ou tout simplement pour comprendre parfaitement comment régler une alarme sans avoir à passer par une commande vocale. La navigation dans ces menus est particulièrement fastidieuse et régler deux réveils (un pour la semaine et un pour le week-end par exemple) devient rapidement un véritable parcours du combattant.

Par ailleurs, Lenovo ne propose pas d’application propre pour régler tout cela depuis son smartphone et se contente de se reposer sur l’app Google Home. Application qui reconnait le Smart Clock Essential comme une simple enceinte et ne permet pas par exemple d’allumer sa veilleuse à distance.

Autrement dit, le meilleur moyen d’effectuer des réglages est encore de passer par des commandes vocales. Encore faut-il en connaître l’existence. C’est là un problème plus général qui s’applique évidemment à toutes les enceintes compatibles Google Assistant — voire à toutes les enceintes connectées d’ailleurs –, mais cela semble plus problématique sur un objet qui se veut réveil plus qu’enceinte.

Un exemple concret : je n’ai trouvé nulle part une sélection de sonneries pour le réveil. Il est certes possible de régler le volume, mais pas la mélodie. Après des recherches approfondies j’ai découvert la possible d’utiliser la fonction « Hey Google, active une alarme [nom de la musique] », mais celle-ci ne fonctionne qu’une seule fois : il faudra donc la régler à nouveau tous les jours. Au final, on se contente donc rapidement de la sonnerie par défaut de Google Assistant ou on finit par retourner sur son smartphone, laissant le Smart Clock Essential en simple afficheur d’heure connecté.

Sans véritable écran, on perd également quelques fonctionnalités du Smart Clock original, comme l’allumage progressif pour illuminer la pièce au réveil ou encore les propositions d’alarmes basées sur notre agenda. Bien sûr, on retrouve en revanche tous les bienfaits de Google Assistant sur ce Smart Clock Essential, comme les routines, particulièrement efficaces pour tout éteindre chez soi d’un simple « Bonne nuit » ou pour avoir les dernières infos, la météo et le contenu de son agenda du jour avec un « Bonjour », mais aussi les réponses à toutes les questions sur l’univers, la vie et tout le reste, ou encore la lecture audio de musiques ou de podcasts.

De quoi sonoriser une petite chambre

Le Smart Clock Essential est donc plus qu’un simple réveil, c’est également une petite enceinte qui pourra diffuser une musique d’ambiance selon vos envies et vos humeurs. N’en attendez pas trop cependant de son haut-parleur de 3 W, identique à celui du premier Smart Clock.

Le son est plutôt clair et puissant et ne souffre pas trop de distorsions à plein volume, ce qui permet de sonoriser sans le moindre problème une petite chambre. Pour autant, on note une grosse absence de basses et des médiums moins bien définis que sur un Google Home Mini premier du nom — et par extension que sur un Nest Mini. Le son y est globalement moins agréable, moins chaud et plus grinçant, donnant une impression de voix nasillarde. En contrepartie, les fréquences basses sont mieux détaillées. Vous ne profiterez pas des profonds rythmes d’une musique techno, mais les chants de barytons seront agréables à vos oreilles.

Complètement intégré à l’écosystème Google Home, le Smart Clock Essential permet en outre de fonctionner de concert avec une autre enceinte afin de proposer du multiroom ou une impression de stéréo.

Prix et disponibilité du Lenovo Smart Clock Essential

Le Lenovo Smart Clock Essential est disponible au prix conseillé de 60 euros. Il entre donc en concurrence avec l’Amazon Echo Dot 2020 avec horloge, proposé à 70 euros, mais aussi le Smart Clock originel, proposé lui aussi à 60 euros et proposant davantage d’options.