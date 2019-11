Introduction

Amazon fait évoluer sa petite enceinte intelligente, l'Echo Dot. Ce concurrent du Google Nest Mini est-il enfin devenu un indispensable de la maison connectée ? Réponse dans notre test complet.

En plus de l’Amazon Echo de troisième génération, le géant américain a lancé une nouvelle version du modèle le plus compact de sa famille d’enceintes intelligentes, l’Echo Dot. Désormais, l’appareil est capable d’afficher, grâce à des LED, l’heure, un minuteur ou même de gérer le réveil. Le design, la fiche technique et le prix restent eux inchangés.

Fiche Technique

Ce test a été réalisé avec un Echo Dot Avec Horloge qui nous a été offert par Amazon.

Sobre et efficace

Pour cette nouvelle itération de l’Echo Dot, Amazon conserve exactement le même design que sur le modèle précédent. À quoi bon changer une formule gagnante ? Tout ce qu’on demande à cette petite enceinte, c’est bien de faire preuve de discrétion pour se fondre dans le décor. Un contrat qu’elle honore parfaitement, une fois encore. Nous avons l’habitude d’utiliser le terme de galet pour parler de ce type d’appareil, qu’il s’agisse ici de l’Echo Dot ou bien de son rival le Google Nest Mini. Et c’est ce qui correspond encore le mieux à la forme de l’objet.

La partie en dessous du produit profite d’un socle antidérapant, ce qui lui permet de bien tenir en place sur toutes les surfaces. Les haut-parleurs sont recouverts d’un tissu gris aux mailles fines, mais très résistantes. C’est là qu’a été placée l’unique nouveauté de l’Echo Dot 2019, à savoir des LED pour indiquer l’heure. Le résultat est satisfaisant grâce à une bonne lisibilité.

À l’arrière nous trouvons les connectiques suivantes : une sortie pour la prise jack et une autre pour l’adaptateur secteur et son câble propriétaire. Intéressons-nous enfin au-dessus de l’appareil qui abrite à la fois les différentes commandes de cette enceinte pour régler le volume audio, couper/activer le micro et interagir avec Alexa sans la commande vocale. Les bords accueillent un cercle de LED qui sert de témoin pour les échanges avec l’assistant vocal.

Petit bémol, nous regrettons l’absence de certification d’étanchéité qui aurait permis par exemple d’installer sans crainte l’Echo Dote dans une salle de bain.

Les fonctionnalités

L’assistant répond aux noms d’« Alexa », « Amazon » ou « Echo ». Rien à redire sur la reconnaissance vocale, Alexa réussit à répondre convenablement à nos demandes. Les fonctionnalités sont toujours les mêmes : informations personnalisées avec les skills, créer des routines, la météo, les alarmes, des blagues, des jeux, des recherches sur Internet, etc. La nouveauté avec ce modèle, c’est l’affichage de l’heure, de la température extérieure et de vos minuteurs directement depuis l’enceinte. Cela fonctionne très bien et par rapport à un Google Nest Mini, c’est un véritable plus.

Autre fonction inédite, l’Echo Dot fait office de réveil, snooze compris ! Il suffit de tapoter le dessus de l’appareil pour repousser votre alarme le matin. Vous pouvez faire l’impasse sur les sonneries génériques proposées pour jouer vos musiques ou radios préférées en demandant directement à Alexa. Mais nous savons qu’il n’y a rien de pire pour vous dégoûter d’un morceau !

L’Echo Dot répond à une logique domotique. Grâce à votre réseau Wi-Fi domestique vous pouvez le lier à d’autres objets connectés comme vos luminaires Philips Hue, des thermostats, des solutions de vidéo surveillance, votre électro ménager ou encore d’autres enceintes et barres de son.

Côté streaming musical, il faut faire une croix sur les services de Google. Pas de Google Play Musique ou de YouTube Music, il faut se rabattre sur Amazon Music, Spotify et Deezer. Pour lancer une musique, vous avez le choix entre demander directement à Alexa ou en passant par une connexion Bluetooth depuis une application mobile.

Amazon Alexa, l’appli indispensable

L’enceinte miniature d’Amazon ne possède pas d’écran. Il apparaît donc nécessaire de passer par l’application mobile Amazon Alexa pour une première installation. Connectez-vous à votre compte Amazon ou créez-en un nouveau. Sélectionnez « Ajouter un nouvel appareil » en ayant pris la peine en amont de brancher sur secteur l’Echo Dot. Ce dernier doit être cerclé d’une lumière orange pour s’appairer à votre smartphone. Si ce n’est pas le cas, il convient d’appuyer plusieurs secondes sur le bouton « Action », celui illustré par un petit point. Suivez les indications et le tour est joué.

L’assistant vocal ne peut répondre à toutes les demandes. Pour certains paramètres, il faut impérativement faire appel à l’appli. C’est le cas par exemple si vous souhaitez changer de fuseau horaire ou votre localisation pour la météo. L’application contient de courtes vidéos de type tuto bien pratique pour comprendre rapidement toutes les fonctionnalités de l’Echo Dot. Pratique.

Une bonne solution d’appoint pour le son

L’Echo Dot ne bénéficie d’aucune évolution du côté des performances audio par rapport au modèle de 2018. Comme enceinte d’appoint, cela fait l’affaire. Après tout, il s’agit avant tout d’un assistant intelligent, plus qu’une installation pour vos soirées festives. Mettre une petite ambiance sonore dans une pièce d’accord, mais ne comptez pas dessus pour couvrir de plus grandes surfaces ou chauffer vos convives sur la piste de danse. Les basses ne sont pas assez percutantes, les aigus et les voix produisent un son étouffé. Au volume maximum, le son se met à cracher et devient particulièrement désagréable.

Pour terminer, je dirais que l’Echo Dot et le Nest Mini ont une qualité audio qui se vaut : satisfaisante pour l’utilisation qu’elle promeut, celle d’un assistant vocal et solution d’appoint.

Prix et Disponibilité

L’Amazon Echo Dot « with clock » est commercialisé au prix de 59,99 euros sur le site marchand de la marque. Il existe en blanc/gris clair et noir/gris foncé.

L'Amazon Echo Dot « with clock » est commercialisé au prix de 59,99 euros sur le site marchand de la marque. Il existe en blanc/gris clair et noir/gris foncé.

