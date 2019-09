Lancée à 59,99 euros puis ajustée à 53, l’Amazon Echo Dot de troisième génération à une nouvelle fois droit à une jolie promotion. Elle est en ce moment affichée à 24,99 euros, moitié prix pour la plus petite enceinte connectée d’Amazon.

Pour s’initier au mode merveilleux des enceintes connectées, il y a deux solutions bon marché : le Google Home Mini ou L’Echo Dot d’Amazon. C’est cette dernière qui a aujourd’hui droit à une promotion qui la fait tomber à 24,99 euros. Habituellement proposée à 53 euros, elle est donc à moitié prix.

L’Amazon Echo Dot (3e génération) est le plus petit modèle d’enceinte connectée d’Amazon. C’est donc logiquement la plus simple et aussi la plus discrète, l’Echo Input n’étant pas une enceinte à proprement parler. Elle adopte un design tout rond et tout mignon qui passera facilement inaperçu sur un meuble. Elle intègre 4 boutons en façade pour le volume, lancer une requête et désactiver le micro. On retrouve évidemment la bande LED qui montre qu’Alexa vous écoute.

Comme toutes les enceintes connectées, elle se pilote surtout à la voix, d’un coup de « Alexa ». Beaucoup plus simple à prononcer que les deux consonnes d’affilée de « Ok Google », soit dit en passant. Alexa répond à toutes les questions classiques type météo, programme du jour, lecture de la musique ou de la radio. Jusque-là rien de spécial.

Ce qui distingue l’assistant est la prise en charge des « Skills ». Ils permettent d’agrandir le panel de fonctionnalités pour accéder plus facilement à des services, comme Uber pour commander un chauffeur par la voix par exemple. Enfin, si l’Amazon Echo Dot se suffit à elle-même pour fonctionner, il est toutefois possible de la connecter à un système audio déjà existant grâce à son connecteur jack pour améliorer la qualité sonore de cette petite enceinte. Qualité audio toutefois très largement supérieure à celle de la 1ère génération qui, disons-le, était franchement mauvaise.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’Amazon Echo Dot.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Son design discret mais mignon

La possibilité de la connecter à un système audio existant

L’alternative au Google Home Mini

L’Echo Dot (3e gen) s’affiche à 24,99 euros sur Amazon, au lieu d’une cinquantaine en temps normal pour une durée indéterminée.

Retrouvez l'Echo Dot à 24,99 euros sur Amazon