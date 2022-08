L’OLED à 240 Hz, LG officialise son écran PC pour les gamers exigeants

L'OLED va vivre son âge d'or. Pour l'IFA, on découvre un énorme écran OLED de 45 pouces incurvé, en définition QHD avec une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz.

La technologie OLED s’est imposée sur nos smartphones, et elle est devenue beaucoup plus accessible sur les téléviseurs. Cette technologie a plusieurs intérêts évidents. Son contraste infini, ses couleurs chatoyantes, ses angles de vision très larges et son input lag faible. Autre avantage, l’OLED consomme moins d’énergie que le LCD.

On a également pu l’observer sur des moniteurs PC haut de gamme, avant de commencer à en profiter sur des ultrabooks bon marché. L’année 2022 a réservé quelques surprises, avec le QD-OLED de Samsung Display sur un premier Dell Alienware de 34 pouces. Dernièrement, l’OLED s’est musclé dans le gaming, on a même pu découvrir le premier écran PC incurvable avec une dalle W-OLED de LG Display.

Un imposant écran PC

Au tour de LG de montrer ses derniers produits, à quelques jours de l’ouverture des portes de l’IFA. Un des modèles dévoilés est un écran incurvé de 45 pouces qui a été spécialement conçu pour le gaming. Selon l’entreprise coréenne, ce modèle (45GR95QE) est le premier écran incurvé (800R) de la marque UltraGear et le premier écran OLED avec une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz. Il présente un rapport d’affichage de 21:9 pour une vue ultra-large, une définition WQHD (3440 x 1440 pixels), et il gère le HDR10. Enfin, il comporte évidemment deux ports HDMI 2.1 ainsi que du DisplayPort 1.4.

En plus de son prochain écran incurvé de 45 pouces, LG a également annoncé l’écran UltraFine Ergo AI. Cet écran de 31,5 pouces est doté d’une caméra intégrée qui détecte les yeux de l’utilisateur, puis ajuste automatiquement sa hauteur et son inclinaison.

Malheureusement, LG n’a pas révélé le prix et la disponibilité de ces écrans.

