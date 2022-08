Razer et MSI proposent désormais un écran idéal pour leurs ordinateurs portables

Ils sont là, enfin, on les attendait depuis des années. Les écrans OLED qui affichent des caractéristiques techniques élevées débarquent sur les premiers châssis de PC portables.

Razer et MSI ont introduit une nouvelle variante de leur ordinateur portable fétiche : le Blade 15 d’un côté, le GU67 HX de l’autre. Deux ordinateurs portables orientés gaming qui ont désormais la possibilité d’avoir un écran OLED avec des caractéristiques techniques taillées pour le jeu.

Jusqu’à maintenant, il était impossible de trouver des écrans OLED qui offraient de telles caractéristiques techniques. La technologie OLED se démocratise, de plus en plus, sur des PC portables légers ou sur des moniteurs. Mais, sur laptop, elle n’avait pas encore été adoptée sur des machines puissantes pour les joueurs exigeants (et fortunés).

Technologie OLED

Sur le papier, cet écran OLED est parfait. Tout d’abord, il adopte la technologie OLED que l’on connaît pour son contraste infini, ses couleurs chatoyantes, ses angles de vision très larges et son input lag faible. Autre avantage, qui l’est moins pour une machine transportable comme un PC portable pour gamer, l’OLED consomme moins d’énergie que le LCD. On peut donc s’attendre à quelques progrès en autonomie.

Taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz

Ensuite, cet écran a un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 240 Hz. Pour rappel, l’augmentation du nombre de fois qu’une image est rafraîchie a un impact significatif sur la fluidité du mouvement, mais améliore également la clarté. L’image devient de plus en plus nette et facile à voir, plus le taux de rafraîchissement est élevé. En outre, cela réduit la latence, car il y a moins de temps entre chaque image.

On conseille généralement des écrans à plus de 120 Hz pour le jeu, avec 240 Hz… vous êtes larges. Au-delà de 240 Hz, l’intérêt est moindre pour le commun des mortels.

Définition QHD

Pour terminer, la définition QHD (ou 1440p) nous semble parfaite pour cet usage. Elle offre une netteté supérieure au Full HD, très utile sur des écrans d’ordinateurs portables. Enfin, elle est par ailleurs pratique, elle permet de mieux organiser les fenêtres de son espace de travail. C’est ce que l’on appelle chez nous, le rapport parfait de densité de pixels.

Mieux que la définition 4K ? Oui, sans doute, car elle nécessite moins de puissance graphique que la définition 4K, et offre ici un compromis plus adapté aux cartes graphiques intégrées dans des laptops.

Des tarifs salés en attendant une démocratisation

Le bémol ici est que ce type d’écran se retrouve sur des machines onéreuses. Razer et MSI ont choisi des châssis équipés par les dernières puces Intel de 12ᵉ génération, des cartes graphiques dédiées RTX jusqu’à la GeForce RTX 3080 Ti, de la mémoire RAM DDR5, des SSD rapides et généreux… On finit naturellement avec des machines à plus de 3 000 euros. Ainsi, vous pouvez donc acheter le Razer Blade 15 ou le MSI GU67 HX, mais le mieux serait sans doute de patienter pour que ce type d’écran se retrouve sur des machines plus accessibles.

Asus a déjà introduit un écran OLED 120 Hz en définition 4K sur son Zenbook Pro 16X OLED. Tandis qu’Apple utilise un écran Mini LED à 120 Hz sur les MacBook Pro 14 et 16, les performances de cet écran s’avèrent très proches de celles d’un écran OLED.

