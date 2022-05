Asus Zenbook Pro 16X Oled (UX7602) : la marque dévoile un PC créatif et performant

Durant sa conférence Pinnacle of Performance, Asus a dévoilé un nouveau PC portable haut de gamme à destination des créateurs de contenu.

Entre ses gammes ProArt, Zenbook, Vivobook, ROG, TUF, Expert, Asus propose un très large catalogue de PC dans lequel il est parfois assez difficile de se repérer. Ce n’est pas le Zenbook Pro 16X Oled qui devrait arranger les choses, mais il a le mérite d’offrir une nouvelle proposition intéressante sur le marché.

Un châssis qui mise sur les performances et la ventilation

L’Asus Zenbook Pro 16X Oled (UX7602) reprend une idée déjà vue notamment sur le Zephyrus Duo, avec une partie du châssis qui peut se surélever pour augmenter la transmission d’air. Ce « système aérodynamique actif » offre ici une amélioration de 30 % du flux d’air d’après la marque, en plus d’incliner un peu le clavier pour offrir un meilleur confort de frappe. Contrairement à d’autres produits comme le Duo, il n’est pas question ici d’intégrer un second écran sur la partie basse.

Source : Asus Source : Asus Source : Asus

En revanche, on retrouve à côté du pavé tactile un nouveau périphérique Asus Dial. Il permet dans les applications de création de contenu, particulièrement celles d’Adobe, d’offrir un nouveau mode d’interaction beaucoup plus intuitif. De quoi faire défiler une piste sonore ou un rush vidéo sur lequel on travaille.

Le travail d’Asus sur le refroidissement va servir pour monter au maximum le niveau de performances du processeur Intel Core de 12e génération qui pourra aller jusqu’à un Intel Core i9 série H. D’après Asus, les performances CPU en multicœur seraient multipliées par 2,7 face au Zenbook Pro 15 (UX535). Il sera épaulé par une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire vidéo. Côté stockage, on retrouve 32 Go de RAM LPDDR5 5200 MHz et jusqu’à 2 To de SSD PCIe 4.0 NVMe.

On commence à y être habitué, mais l’écran devrait être l’un des points forts du produit. On retrouve en effet un écran Oled de 16 pouces au format 16:10 (3840 x 2400 pixels) à 60 Hz avec une couverture garantie à 100 % du DCI-P3.

La connectique est également assez généreuse avec 2 ports USB-C Thunderbolt 4, un port USN 3.2 Type-A, un port HDMI 2.1, un port jack et un lecteur de Carte SD Express 7.0 (jusqu’à 985 Mo/s). De quoi contenter tous les créateurs de contenu. La batterie de 96 Wh touche du doigt le maximum autorisé dans un avion.

L’Asus Zenbook Pro 16X Oled (UX7602) sera disponible à partir de 2999 euros et du 3e trimestre en France.

