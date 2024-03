L’hallucinant vélo électrique de Lidl est lancé en France à un prix défiant toute concurrence : voici le tarif et la date de sortie

Après nos voisins allemands et belges, c’est au tour de la France de profiter des tout derniers vélos électriques Lidl, les fameux CRIVIT Urban E-Bike. Décliné en cadre bas et haut, ce binôme sera lancé à un prix très attractif de 1199 euros, pour une fiche technique très prometteuse sur le papier.

Début mars, Lidl lançait une nouvelle génération de vélos électriques Belgique et Allemagne. Leurs noms ? Les CRIVIT Urban E-Bike X et CRIVIT Urban E-Bike Y, dont les seules différences résident dans leur géométrie de cadre : fermé pour le premier nommé, ouvert pour le second – cela facilite son enjambement.

Bonne nouvelle : la France a elle aussi le droit à ces moutures, nous informe la marque dans un communiqué de presse officiel. Le lancement aura lieu le 25 mars 2024 exclusivement sur le site de Lidl. Surtout, son prix chute de 100 euros par rapport à nos voisins belges et allemands : par chez nous, le VAE sera disponible au tarif de 1199 euros.

Un capteur de couple rarissime à ce prix

Osons les mots : c’est un tarif hallucinant eu égard à la fiche technique du cycle. Premièrement, les CRIVIT Urban E-Bike héritent d’un capteur de couple, qui est d’une rareté exceptionnelle sur un vélo électrique aussi abordable. Pour rappel, un tel capteur permet de transmettre une assistance proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales.

Cela offre un comportement électrique plus naturel et dynamique. Surtout, c’est une technologie que l’on aperçoit généralement sur des VAE vendus à environ 2000 euros. Évidemment, un test complet devra déterminer la qualité de ce capteur de couple, et voir à quel point il répond au doigt et à l’œil de l’utilisateur.

Ce capteur est associé à un moteur M080 de Mivice d’un couple de 40 Nm, une transmission courroie de Gates, une batterie LG de 360 Wh (100 km d’autonomie en mode Eco) qui s’invite dans la tige de selle, des pneus Schwalbe Big Ben ou encore des freins à disque hydrauliques Shimano T200. Tous ces composants sont relativement courants sur des montures bien plus onéreuses.

Une fonction stop bien pensée

Lidl n’en oublie pas pour autant la sécurité, avec un feu arrière calé sous la selle et bénéficiant d’une fonction stop. Autrement dit, ce feu augmentera son intensité au moment où vous freinez, afin de mieux prévenir les usagers situés derrière vous. Comptez sur un poids de 21 kg et un support SP Connect pour venir fixer votre smartphone au guidon.

Pour rappel, les Lidl CRIVIT Urban E-Bike seront disponibles le lundi 25 mars en exclusivité sur Lidl, au prix de 1199 euros. Des aides à l’achat peuvent faire chuter son prix sous les 1000 euros.