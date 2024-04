Le premier essai du nouveau vélo électrique Lidl est là : un bilan positif et prometteur

UFC-Que Choisir a acheté et pris en main le tout nouveau vélo électrique de Lidl, celui-là même équipé d’une courroie pour « seulement » 1699 euros. L’Union Fédérale des Consommateurs livre ses premières impressions pour le moins positives, avant un essai plus complet. Frandroid vous en résume les grandes lignes.

Début mars, Lidl à dégainer une nouvelle paire de vélos électriques répondant aux noms de Crivit Urban E-Bike X.2 et Crivit Urban E-Bike Y.2 – leur seule différence réside dans leur forme de cadre, fermé pour le premier et ouvert pour le second. Cette fournée de VAE est en fait une évolution de la première génération lancée en juillet 2023.

L’Union Fédérale des Consommateurs, plus connue sous le nom d’UFC-Que Choisir, a déboursé la somme de 1699 euros pour acquérir l’un d’entre eux. L’occasion pour Camille Gruhier, responsable de la rubrique tests d’UFC, de prendre en main un Urban E-Bike X.2 et d’en livrer ses premières impressions pour le moins intéressantes.

Un design plus travaillé

En premier lieu, Lidl semble avoir fait un effort pour rendre son vélo électrique plus joli. UFC-Que Choisir évoque un « design minimaliste, résolument dans l’air du temps ». Bonne nouvelle : « les câbles sont également mieux intégrés au cadre ». Sur la première version, la gestion des câbles était en effet un poil farfelue.

De par sa conception, l’Urban E-Bike X.2 « impose une position sportive, dos plutôt penché et bras tendus », constate la journaliste Camille Gruhier. Ce modèle ne conviendra donc pas à tout le monde, surtout les personnes cherchant une posture plus droite que les vélos dits hollandais procurent, par exemple.

Comme pour les vélos électriques Voltaire, dont le Rivoli tout récemment dévoilé, l’enseigne de discount a intégré la batterie dans le tube de selle. « Mais elle est facile à retirer, et sécurisée grâce à un verrou », note UFC-Que Choisir. C’est un bon point. Un accumulateur amovible trop difficile à extraire peut vite plomber l’expérience utilisateur.

Le Crivit Urban E-Bike X.2 se démarque par deux éléments peu répandus sur les vélos électriques vendus sous les 2000 euros : un capteur de couple – l’assistance est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales – et une transmission à courroie. Cette dernière offre bien des avantages : silence, durabiblité et peu salissant.

Une connectivité en retrait

Tout ce petit beau monde est associé à un moteur arrière Mivice d’un couple de 40 Nm, ainsi qu’à quatre modes d’assistance. « On sent bien la différence entre les modes d’assistance » et le « moteur ne génère pas de sensation de poussée », estime Camille Gruhier. C’est donc prometteur après quelques premiers tours de roue. L’intéressée va même plus loin et évoque un « pilotage intuitif » et une « assistance bien dosée ».

Là où le vélo électrique de Lidl semble un poil péché, c’est au niveau de la connectivité. Bien qu’à ce prix, se munir de fonctions connectées hyper avancées n’est pas un must have. Après tout, il faut bien faire des petites concessions pour tirer le tarif au maximum vers le bas.

Ici, aucune application compagnon ni d’écran ne sont de la partie : il faut se contenter d’un « simple afficheur LCD circulaire » installé sur le cadre. Dessus, vous pouvez consulter le mode d’assistance sélectionné selon un code couleur ainsi que l’autonomie restante représentée par « 5 segments du cercle ». Et c’est bien tout.

Une cachette pour un Airtag

Heureusement, Lidl a ajouté un support de téléphone « compatible avec le format SP Connect+ », et surtout, une cachette pour dissimuler un Airtag. Cet élément est fort intéressant eu égard à l’efficacité des traceurs GPS face aux vols de vélo. Certains constructeurs nous avaient communiqué des taux de récupération édifiants.

Autonomie, freinage, confort et qualité des accessoires et équipements n’ont pas encore été testés par UFC-Que Choisir. On rappelle qu’ici, l’article de l’Union Fédérale des Consommateurs est avant tout une prise en main pour donner de premières impressions. Bilan final : elles sont globalement positives.