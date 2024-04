Voltaire, la plus élégante des marques de vélos électriques français, sort un nouveau modèle prometteur

Voltaire, marque française de vélos électriques lancée en 2019, dégaine un tout nouveau modèle nommé Rivoli. Sa particularité ? L’intégration d’un moyeu arrière Bafang Dual Speed, qui lui confère ainsi deux vitesses pour améliorer sa polyvalence. Ce VAE devient par ailleurs le plus onéreux du catalogue.

Fondée en 2019, la marque de vélos électriques Voltaire fait partie des acteurs suivis par Frandroid depuis ses débuts. Après un premier modèle nommé Courcelles (2590 euros) clairement apprécié par la rédaction, le constructeur a renforcé son catalogue de deux autres VAE : le Bellecour à 2290 euros (un Courcelles, sans la partie connectée) et le Legendre (2390 euros), testé par nos soins en avril 2023.

En cette année 2024, Voltaire revient à la charge avec une toute nouvelle monture répondant au nom de Rivoli. Ce dernier ne s’éloigne pas de la philosophie stylistique de la marque et s’appuie évidemment sur les codes de l’élégance. Les VAE Voltaire ont cette particularité de respirer le chic et la prestance.

Tout en élégance

En y regardant de plus près, le Rivoli ressemble fortement au Legendre, à une grande différence près : un cadre ouvert, en lieu et place d’un cadre fermé. Cela a l’avantage de faciliter l’enjambement du vélo. La potence semble aussi plus haute : de quoi jouer sur la position de conduite, qui devrait être plus droite et moins engagée que le Legendre.

En réalité, la vraie grosse nouveauté se situe dans le moyeu de la roue arrière, qui intègre un système Bafang Dual Speed (3,2 kg tout de même).

Voltaire ne précise pas le modèle sélectionné. Mais au vu du poids, il ne peut s’agir que du H700, qui fournit un couple de 40 Nm – le communiqué de presse mentionne en revanche un couple de 45 Nm. L’avantage de ce moyeu est le suivant : avec deux vitesses, il apporte un poil plus de polyvalence qu’une transmission single speed.

Ce Bafang Dual Speed est associé à une courroie, un composant réputé pour son aspect silencieux, son faible entretien et sa capacité à ne pas salir. Le système de rangement relatif à la batterie amovible reste le même : dans le tube de selle. L’accumulateur revendique une capacité de 540 Wh, qui offrirait une autonomie de 50 à 100 km selon le mode d’assistance utilisé (trois niveaux au total).

Un vélo électrique très bien équipé

Côté confort, aucune fourche ni selle suspendue ne sont de la partie. Le Rivoli s’appuie uniquement sur des pneus Schwalbe Big Apple de 26 ou 28 pouces selon la taille du vélo, agrémentés de bandes anticrevaison. L’ensemble est chaussé sur des jantes Mach1, associé à des freins à disque hydrauliques Shimano Alfine S7000 (disques de 160 mm) rassurants sur le papier.

L’équipement de série n’est pas en reste : antivol roue AXA, sonnette Crane chromée élégante au possible, éclairage avant de 100 lux, béquille centrale, garde-boue en acier inoxydable, bref, tout y est. Le chargeur 2A est quant à lui remplaçable par un chargeur 4A… disponible en option. L’absence de porte-bagages est notable.

Source : Voltaire Source : Voltaire

La connectivité est quant à elle assurée par un écran de contrôle d’1,7 pouce, contrôlé par quatre boutons. Un traceur GPS est quant à lui disponible en option : Voltaire mentionne un tarif de 250 euros pour l’ajout du dispositif connecté. Dommage qu’il ne soit pas disponible par défaut, tant on connaît l’importance et l’efficacité des traceurs contre les vols.

Prix et disponibilité

D’un poids de 24,9 kg tout de même, le Voltaire Rivoli est décliné en quatre coloris : Vert Anglais, Bleu Nuit, Crème et Vert Amande. Deux tailles ont été imaginées par la marque, qui souhaite s’adapter au maximum d’utilisateurs :

Roues de 26 pouces : pour les personnes mesurant entre 155 et 175 cm ;

Roues de 28 pouces : pour les personnes mesurant plus de 170 cm.

Le Voltaire Rivoli est disponible au prix de 2790 euros. Pour rappel, la marque dispose d’une boutique physique sise à Paris, au 21 rue de Rivoli dans le 4e arrondissement.