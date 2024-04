La tablette abordable de OnePlus arrive en France

OnePlus annonce l'arrivée en France de la OnePlus Pad Go, sa tablette abordable déjà trouvable en Inde.

Avant tout connu pour ses smartphones, OnePlus propose depuis 2023 des tablettes sur le marché. Après sa OnePlus Pad, la marque a lancé en Inde une déclinaison plus abordable, la OnePlus Pad Go. Elle est désormais annoncée en France.

Une tablette pour le divertissement

Un rapide coup d’œil sur le site officiel indien nous fait découvrir une tablette avec un écran LCD de 11,35 pouces pour une définition de 2408 x 1720 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il est entouré par quatre haut-parleurs Dolby Atmos.

Sous le capot, OnePlus propose une puce MediaTek Helio G99, 8 Go de RAM LPDDR4X, jusqu’à 256 Go de stockage et une batterie de 8000 mAh compatible charge rapide 33W.

Côté connectivité, on a le droit à un port USB-C, du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.2 compatible avec les codecs aptX HD et LDAC.

Un prix agressif ?

OnePlus n’a pas dévoilé le prix de vente de la tablette pour le marché français. On sait seulement que la tablette sera commercialisée à partir du 23 avril à 15h. En Inde, elle est vendue 20 000 roupies, soit 225 euros HT environ.