Philips lance un projecteur à ultra-courte focale en financement participatif

Philips annonce le lancement d'un projecteur ultra-courte focale nommé Screeneo U4. Un produit déjà disponible en précommandes, pas sur le site de la marque, mais sur Indiegogo en financement participatif.

Philips poursuit sa participation dans l’engouement pour les vidéoprojecteurs ultra-courte focale avec l’arrivée de son Screeneo U4, suite logique du Screeneo U3. Les précommandes sont déjà ouvertes, mais pas sur le site de Philips. Pour la seconde fois, le fabricant lance un vidéoprojecteur sur la plateforme de financement participatif Indiegogo après avoir réussi avec le PicoPix Max.

Jusqu’à 80 pouces de diagonale en projection

Comme tout projecteur à focale ultra-courte, on positionne le Screeneo U4 près du mur. Dans son cas, lorsqu’il est installé à 19,5 cm du mur, il permet d’obtenir une image d’une diagonale de 60 pouces. Une diagonale qui peut passer à 80 pouces lorsqu’on le place à 30,5 cm du mur. On peut le contrôler avec une télécommande fournie.

Toujours sur l’installation, Philips annonce que « quelques secondes suffisent ». La mise au point se veut rapide et le vidéoprojecteur est équipé de la correction trapèze et la correction des 4 angles, « même si le projecteur ne se trouve pas parfaitement en face du mur ».

HDR10 et 1080p pour le Philips Screeneo U4

Ce projecteur ultra-courte focale Philips répond à la norme HDTV Rec.709, mais supporte aussi le HDR10 grâce à son processeur AMlogic T792. Côté définition, on a droit à du 1080p, pour une durée de vie annoncée jusqu’à 30 000 heures.

Sur la connectique, on trouve deux ports HDMI 2.0, un port USB-A et une prise jack 3,5 mm. Le port USB-A pourra notamment servir à l’alimentation d’un Chromecast ou d’un Amazon Fire TV Stick par exemple.

Philips note aussi que son Screeneo U4 possède deux haut-parleurs de 15 W qui promettent un son Surround 2.1. Mais son projecteur ultra-courte focale a également du double Bluetooth, cela permet de se connecter à deux appareils en simultané, pour le lier à deux autres enceintes par exemple.

Prix et disponibilité du Philips Screeneo U4

Ce Screeneo U4 est disponible uniquement sur Indiegogo en précommande à 599 euros. On ne sait jamais, mais vous pouvez en acheter deux au prix de 1 198 euros, ce qui vous fera économiser… rien du tout. Attention cependant, il s’agit de précommandes et les stocks sont donc limités. Des précommandes qui se termineront d’ici un mois et ont déjà convaincu plus de 1500 clients pour un total de 920 000 euros récoltés à l’heure de la rédaction de ces lignes.

