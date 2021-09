Samsung lance un écran PC avec webcam rétractable et Windows Hello

Samsung a annoncé cette semaine son S40VA, un nouveau moniteur de 24 pouces disposant d'une webcam 1080p rétractable et compatible avec l'identification faciale Windows Hello.

En cette rentrée 2021, Samsung dégaine son S40VA : un moniteur qui pourrait faire mouche en entreprise. Cet écran PC de 24 pouces dispose d’une définition Full HD (1920 par 1080 pixels) et d’une fréquence de rafraichissement de 75 Hz. Sa particularité principale est toutefois d’intégrer une webcam 1080p de 2 Mpx jouxtée de capteurs infrarouges permettant une compatibilité avec la reconnaissance faciale Windows Hello. Cette webcam, rétractable manuellement en l’enfonçant dans le cadre du moniteur, pourra donc vous identifier rapidement (en 2 secondes d’après Samsung) au démarrage ou en sortie de veille.

Samsung annonce pour le reste la présence de deux haut-parleurs de 2W et d’un micro intégré lui aussi. Parfait pour organiser des visioconférences sans s’embarrasser d’un micro-casque ou d’un micro externe.

Quelques concessions à prévoir sur la qualité d’image ?

On apprend par ailleurs que le S40VA peut faire office de hub USB. Comme l’indique Samsung sur son communiqué, y connecter un ordinateur portable en USB peut ainsi permettre le raccordement simultané d’appareils supplémentaires. Une bonne solution pour éviter de manquer de ports. L’écran profite également d’une certification TÜV Rheinland pour limiter l’émission de lumière bleue et ainsi protéger nos yeux des longues journées sur l’écran. On y retrouve enfin un pied pivotant, ajustable en hauteur et en inclinaison. Côté connectique, l’essentiel est bien là avec un connecteur VGA, une entrée HDMI 1.4, un port DisplayPort 1.2 et trois ports USB-A 3.0.

Attention par contre à la qualité d’image en elle-même : elle s’annonce tout juste convenable. Le site spécialisé allemand Prad.de, qui a pu mettre la main sur une fiche technique plus complète du moniteur, évoque une dalle IPS limitée à 1000:1 en taux de contraste et à 250 nits de luminance seulement. L’écran s’annonce donc peu contrasté et sa luminosité pourrait venir à manquer dans une pièce très éclairée. Il faut aussi se contenter d’un temps de réponse de 5 ms, mais cela reste peu gênant pour l’utilisation visée, principalement bureautique.

En Allemagne, le moniteur est attendu en septembre à un tarif de 309 euros. Nous avons contacté Samsung France pour connaître son prix et sa date de lancement dans l’Hexagone.