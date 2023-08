Sony A7C R : un appareil riquiqui idéal pour la photo de rue

Sony a dévoilé son A7C R, un appareil photo à objectif interchangeable de petit format doté du même capteur que le Sony A7R V.

En parallèle de son Sony A7C II dévoilé ce mardi, le constructeur japonais a décidé cette année d’aller plus loin dans sa gamme full frame aux boîtiers compacts en dévoilant le Sony AC7 R.

Un appareil compact avec un capteur de 61 mégapixels

Pour comprendre ce qui se cache derrière ce boîtier, il suffit de reconnaître la nomenclature — plus simple qu’il n’y paraît — des appareils photo Sony. Le Sony A7C R est donc un appareil photo hybride doté d’un capteur full frame (« A7 »), dans un format compact (« C ») et avec un capteur de haute résolution (« R »). En fait, il s’agit d’un petit appareil photo, mais avec non seulement un grand capteur, mais un capteur de haute définition.

En l’occurrence, Sony a adopté ici le capteur photo du Sony A7R V, lancé en fin d’année dernière, avec son format full frame 24 x 36 mm ainsi que sa définition de 61 millions de pixels. Concrètement, cet appareil photo s’adressera donc avant tout aux photographes qui souhaiteraient capturer des clichés dans une très haute définition pour pouvoir recadrer plus facilement dans l’image au moment de la postproduction. Un usage qui devrait plaire non seulement pour les amateurs de paysage, de photo animalière, de photographie sportive… ou de photo de rue. En effet, compte tenu du petit format de l’A7C R, le boîtier saura se faire discret et pourra être utilisé de manière plus désinvolte dans la rue, sans trop attirer l’attention.

L’appareil affiche en effet des dimensions restreintes de 12,4 x 6,3 x 7,1 cm pour un poids de 438 grammes.

Des photos jusqu’à 240 millions de pixels

Pour le reste des caractéristiques, le Sony A7C R est doté du processeur Bionz XR, peut monter jusqu’à 32 000 ISO (102 400 en mode étendu) et jusqu’à une vitesse d’obturation de 1/8000 s. Le boîtier peut également utiliser la stabilisation mécanique du capteur lorsqu’il est fixe pour prendre une photo de plus haute définition encore, jusqu’à 240 millions de pixels. Pour la rafale, il faudra cependant se contenter d’une cadence maximale de 8 images par seconde, contre 10 i/s pour la plupart des autres boîtiers Sony

La vidéo n’est pas oubliée par ailleurs, puisque le Sony A7C R est capable de filmer des séquences en 4K à 60p ou en 4K 30p en 4:2:2 10 bits.

Le Sony A7C R sera disponible dans le courant du mois de septembre. L’appareil sera proposé en noir ou argent, sans objectif photo, au prix de 3699 euros.

