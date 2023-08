Avec l’A7C II, Sony lance un appareil photo hybride très compact qui ne manque pas d’atouts

Sony a renouvelé sa gamme d'appareils full frame au format compact avec son nouveau Sony A7C II.

L’annonce était attendue et Sony n’a pas manqué au rendez-vous. Le constructeur japonais a dévoilé ce mardi sa nouvelle gamme d’appareils photo hybrides au format compact avec les Sony A7C II et Sony A7C R.

Du côté du Sony AC7 II, le constructeur reprend la formule qu’il avait déjà adoptée avec son premier Alpha 7C, lancé en 2020. Il s’agissait alors d’un appareil photo plus compact, mais doté de fonctionnalités semblables à celle du Sony A7 III. Pour son A7C II, Sony s’est cette fois basé sur les caractéristiques du Sony A7 IV.

Le même capteur que le Sony A7 IV

On va ainsi retrouver le même capteur photo que sur le boîtier lancé en 2021 — avec un format full frame 24 x 36 mm et une définition de 33 millions de pixels — associé à un processeur Bionz XR. L’appareil peut ainsi descendre jusqu’à une sensibilité de 50 ISO et monter jusqu’à 204 800 ISO. Pour la rafale, rien de nouveau sous le soleil puisque, comme tous les appareils de la gamme Alpha 7, le Sony A7C II reste cantonné à une cadence de 10 images par seconde. Le boîtier peut cependant monter jusqu’à une vitesse d’obturation de 1/8000 s.

Boîtier Sony oblige, l’A7C II est orienté aussi bien vers la photo que la vidéo. Il peut ainsi capturer des séquences en 4K à 30p sans recadrage ou en Full HD à 120p. L’appareil peut également enregistrer des vidéos en 4:2:2 10 bits et profite du profil d’image S-Log 3 pour une plage dynamique plus élevée moyennant un peu d’étalonnage en postproduction.

La vraie différence de l’A7C II par rapport aux autres boîtiers Sony, à l’aspect identique quel que soit le modèle, réside dans son format. On a ici affaire à un appareil bien plus petit, se rapprochant d’un boîtier au format APS-C comme le Sony A6700, malgré un capteur de grande taille. Cela signifie néanmoins que Sony a dû faire quelques sacrifices, notamment avec un viseur électronique plus compact et moins défini. Comptez sur un viseur de 1,0 cm, 2,36 millions de points et un agrandissement de x0,59 — contre 1,3 cm, 3,69 millions de points et un agrandissement de x0,78 sur l’A7 IV.

Une ergonomie améliorée

Autre nouveauté de l’A7C II par rapport à l’A7C de première génération, une nouvelle molette de basculement entre les modes photo, vidéo et S&Q. Pour rappel, cette molette a été inaugurée sur les appareils Sony avec l’A7 IV. Elle va permettre de garder en mémoire des réglages différents pour la photo, la vidéo et les modes ralenti. Le Sony A7C II profite également d’un écran pivotant sur rotule qui peut donc être utilisé pour le vlog. Là aussi, petite nouveauté par rapport à l’ancien modèle, puisqu’il profite des nouveaux menus de Sony, inaugurés en 2020 avec l’A7S III.

Comme tous les appareils Sony, le Sony A7C II est compatible avec l’ensemble des objectifs photo en monture E de Sony, Sigma, Tamron, Laowa ou Samyang. Le Sony A7C II sera lancé dans le courant du mois de septembre au prix de 2399 euros en noir ou argenté. Il sera par ailleurs proposé en kit avec un objectif 28-70 mm (f/4-5,6) à un tarif de 2699 euros. Un grip sera par ailleurs proposé en France au prix de 179 euros.

