Super Soco nous montre comment rendre plus attrayant un scooter électrique

Le constructeur Vmoto a donné un petit coup de lifting à son scooter électrique 125 cc phare, le CPx Pro, au travers d’une nouvelle version nommée CPx Explorer. Sous le capot, rien ne change. En façade, c’est en revanche différent.

Le salon de l’EICMA bat actuellement son plein à Milan. Dédié aux deux-roues, cet événement met forcément à l’honneur les scooters et motos. Le constructeur australien Vmoto, connu pour sa marque Super Soco, y a présenté une nouvelle version de son scooter électrique phare dans la catégorie des 125 cc, le fameux CPx Pro.

Un look plus moderne

Bienvenue donc à la Vmoto CPx Explorer, qui profite d’un tout nouveau dessin imaginé par le studio italien C-Creative. Avec ce projet, l’entreprise a cherché à donner un look moins agressif à son scooter, pour le rendre plus moderne et en phase avec son époque. Cela se reflète dans la signature lumineuse avant, qui profite d’un bandeau lumineux LED plus actuel.

Dans son communiqué de presse envoyé à la rédaction, Vmoto assure avoir retravailler la face avant aussi bien pour embellir son modèle que pour renforcer son aérodynamisme. Un peu à la manière du Concept APD lui aussi présenté dans le cadre de l’EICMA. Les ingénieurs ont aussi tout particulièrement travaillé sur l’optimisation de flux d’air.

Un lancement en février 2024

Les entrailles de ce Vmoto CPx Explorer reprennent la base technique du CPx Pro, avec un moteur capable de délivrer 8 kW de puissance en pic, pour une vitesse de pointe de 105 km/h. L’autonomie, elle, peut grimper jusqu’à 100 km dans des conditions évidemment optimales, grâce à une batterie d’une capacité de 5,4 Wh.

Ce véhicule peut également transporter un passager arrière, eu égard au siège et aux reposes-pieds prévues à cet effet. Pour le moment, aucun prix n’a été annoncé. En sachant que le CPx Pro est vendu autour de 6500 euros, on peut s’attendre à un prix avoisinant cette fourchette.

Sa disponibilité interviendra dès février 2024.