Essai du Super Soco CPx Pro : un scooter électrique toujours plus performant et toujours aussi confortable

Super Soco revient à la charge avec une version Pro de son CPx, cette fois-ci dotée d’un moteur plus puissant. Il conserve les points forts de son aîné, à savoir un confort hors pair, mais également ses défauts, notamment le manque de rangements. Toutefois, son rapport-qualité prix et son agrément de conduite en font un très bon produit. Voyons notre test complet.

Il y a déjà un peu plus de deux ans, nous avons été séduits par le Super Soco CPx, un scooter électrique équivalent 125 cc, offrant un confort remarquable et un agrément de conduite exemplaire. Malheureusement, son manque de puissance nous avait laissés sur notre faim, le plaçant plutôt comme un scooter périurbain qu’un vrai deux-roues capable d’affronter les voies rapides.

Conscient de son manque de panache, la marque a plus récemment lancé le CPx Pro, une version revue, dotée notamment d’un moteur plus puissant, et capable cette fois-ci de rivaliser avec des modèles haut de gamme, comme le Silence S01+.

Fiche technique

Modèle Super Soco CPx Pro Dimensions 202,2 cm x 75,7 cm x 145 cm Puissance du moteur 7 kW Nombre d'assistances -1 Technologie de la batterie Li-Ion Autonomie annoncée 200 km Temps de recharge annoncé 210 min Batterie amovible Oui Nombre d'emplacements de batteries 2 Poids de la batterie 21 kg Bluetooth Non GPS Inconnu Écran électronique Oui Permis A1 Couleur Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert, Gris Fiche produit

Ce test a été effectué à partir d’un modèle prêté par la marque et le garage Maze Voltaire.

Le confort ultime à deux

Le CPx Pro reprend l’esthétique de son aîné, qui était déjà très réussie. Les courbes sont assez sportives, malgré une assise et une garde au sol relativement hautes. La selle élancée accentue cette sensation de dynamisme, tout en offrant un espace impressionnant pour deux passagers.

L’intégralité des optiques sont à LED, ce qui accentue les courbes racées du deux-roues. Le design de la jante avant de 16 pouces est réussi, avec des branches noires donnant du caractère au scooter. La jante arrière de 14 pouces est moins agréable à l’œil, notamment car elle est pleine, puisqu’elle accueille le moteur dans le moyeu de la roue.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le deux-roues est décliné dans de nombreuses couleurs, permettant d’affirmer son caractère. Il est disponible en vert, bleu, rouge, noir, et blanc, tout du moins pour les panneaux latéraux. En effet, le reste du carénage reste noir, peu importe le coloris sélectionné. Pour ma part, je trouve le design réussi, même il aurait été préférable que la couleur de la face avant coïncide avec celle des côtés.

Comme d’habitude chez VMoto et Super Soco, les finitions sont très bonnes. La marque utilise des plastiques et autres matériaux de bonne qualité, qui sont solides au toucher.

Passons maintenant au confort et à la position de conduite. Le CPx était l’un des scooters les plus confortables pour les trajets à deux, et il est donc naturel que la version Pro reprenne cet atout. Sa selle en deux parties permet d’accueillir très confortablement un second passager, qui voyagera aussi confortablement que le conducteur.

Des marchepieds escamotables en acier et des barres de maintien permettent au passager de se sentir à l’aise, même sur un long trajet.

Le conducteur n’est toutefois pas en reste, puisque celui-ci bénéficie d’une position assez haute et un espace raisonnable pour les jambes. La position est naturelle et les manettes tombent facilement sous les mains, permettant une conduite sûre.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour ce qui est des rangements, Super Soco n’a pas amélioré l’un des défauts du CPx classique, à savoir l’espace sous la selle. En effet, celui-ci ne peut pas accueillir un casque et sert quasi exclusivement à y stocker le chargeur. On apprécie toutefois l’effort de la marque d’inclure un séparateur en plastique, évitant de déposer le chargeur directement par-dessus les accumulateurs.

Par ailleurs, la selle s’ouvre en utilisant la serrure sur le côté, et un accès direct depuis le neiman aurait été plus simple. Elle peut toutefois être ouverte depuis la télécommande, pour plus de praticité. On apprécie toutefois le vide-poche et le crochet, qui permettent d’emporter quelques affaires avec soi. En revanche, l’ajout d’un top-case est quasi indispensable, notamment pour y stocker un ou plusieurs casques.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

L’ergonomie du guidon est assez bonne dans l’ensemble et s’appréhende facilement. On retrouve sur la partie gauche le commutateur des feux, les clignotants et le klaxon. Sur la droite, un coupe-circuit, le sélecteur de mode, et la marche arrière. Nous regrettons toutefois l’absence de warnings, pourtant très utiles en interfile, ainsi que l’absence de bouton central pour couper les clignotants.

J’ai d’ailleurs souvent eu tendance à les oublier, le scooter n’émettant aucun signal sonore pour le rappeler. De plus, le positionnement de la marche arrière est plus que discutable. En effet, il n’est pas logique de le placer à droite, puisque cela oblige à maintenir le bouton enfoncé avec le pouce droit, tout en actionnant la manette de gaz avec la même main.

Peu de technologies à bord

Le Super Soco CPx Pro ne dispose pas en standard d’une application permettant de le localiser ou de le démarrer. Les choses devraient cependant évoluer prochainement, améliorant l’expérience globale offerte par deux-roues.

Il est toutefois équipé en standard d’une prise USB-A, facilitant la recharge d’un mobile durant la conduite. De série, le scooter est livré avec une télécommande permettant de le démarrer et verrouiller à distance, évitant d’avoir à utiliser la clé physique.

Une alarme est également installée de série, permettant de dissuader d’éventuelles personnes mal intentionnées.

L’écran est très lisible et s’ajuste automatiquement selon la luminosité ambiante. Il affiche de nombreuses informations, comme le niveau de charge, l’odomètre et le compteur trip, la puissance utilisée, la température et le mode de conduite. En étant tatillon, on peut lui reprocher le manque d’affichage de l’estimation de l’autonomie restante en kilomètres, utile pour jauger quand il faut recharger.

Un excellent agrément de conduite

Le Super Soco CPx Pro est propulsé par un moteur brushless de 7 000 W, lui conférant une puissance confortable, dans un silence absolument remarquable. Trois modes de conduite sont proposés, le premier étant adapté à un usage en ville avec une vitesse de pointe à 65 km/h et des accélérations plus douces.

Le second est limité à 80 km/h et se révèle parfait pour un usage périurbain, comme par exemple le périphérique parisien. Enfin, le mode sport permet d’atteindre 105 km/h au compteur, soit une vitesse suffisante pour un usage sur voie rapide.

Contrairement à la version classique, le CPx Pro ne manque aucunement de puissance. Les reprises sont bonnes, le scooter ne peine pas à monter des côtes raides, même à deux. Il s’est montré réactif lors de nos essais et fourni instantanément la puissance nécessaire pour dépasser, même sur voie rapide.

En mode sport, les accélérations sont bonnes, mais pas aussi franches que sur un BMW CE 04 ou un Silence S01+. Si vous aimez les sensations fortes, un modèle comme le Ray 7.7 vous fera décoller. Le CPx Pro est plutôt destiné à un usage en bon père de famille, avec une puissance disponible très satisfaisante, mais pas au niveau d’une Tesla Plaid.

En d’autres mots, le CPx Pro est performant et suffisamment puissant, sans pour autant être fun à conduire. Ceci n’est aucunement un défaut, à moins que vous ne cherchiez un deux-roues spécifiquement conçu pour procurer des sensations, à l’image du Ray 7.7 cité précédemment.

Malheureusement, aucun des trois modes de conduite ne dispose du freinage régénératif, pourtant sécurisant et plébiscité par les utilisateurs de véhicules électriques. Cet ajout aurait été bénéfique, notamment au vu des nombreux véhicules électriques qui proposent une conduite à une pédale.

Au quotidien, le CPx Pro est agréable à conduire. Sa tenue de route est excellente et il se révèle assez maniable et stable. La position de conduite surélevée procure une sensation de sécurité accrue, avec une meilleure visibilité sur la route. Le scooter se faufile assez facilement entre les voitures, bien que ses rétroviseurs compliquent parfois la manœuvre en milieu urbain, en contrepartie d’une très bonne visibilité et d’un angle mort réduit.

Les amortisseurs contribuent à la sensation de confort globale, gommant les défauts de la route efficacement, tant qu’il ne s’agit pas d’absorber des nids de poule ou une route pavée.

Enfin, les manœuvres de stationnement peuvent être compliquées, notamment car la marche arrière est très peu puissante. Elle est même inutile si la route est en pente, obligeant à pousser le scooter manuellement.

Une autonomie remarquable

Selon les modes de conduite, l’autonomie du Super Soco CPx Pro varie entre 80 et 120 km. Dans les faits, nous avons obtenu des résultats très satisfaisants, avec une moyenne aux alentours de 113 km réels en mode mixte, avec des portions sur voie rapide. Cette performance est excellente, l’autonomie réelle étant souvent plus modeste.

Le CPx Pro fait appel à deux batteries de 60 V 40 A, pesant chacune 20 kg. Celles-ci sont logées sous la selle et branchées à l’aide de câbles, qu’il faut manuellement desserrer et détacher à chaque manipulation. Leur transport est facilité par les poignées intégrées et chaque accumulateur dispose d’un indicateur de charge à LED.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Leur recharge est peu pratique, puisqu’il faut ouvrir la selle, retirer le séparateur, couper le disjoncteur, déclipser chaque batterie, les retirer, puis les brancher. La procédure est peu pratique et un système plus ingénieux comme sur le Silence S01+ aurait été plus judicieux.

Heureusement, le chargeur est fourni avec un bloc en T permettant de recharger les deux batteries simultanément. De même, il peut être branché directement au connecteur situé entre les jambes du conducteur. Cependant, celui-ci n’est pas sécurisé et peut être facilement débranché voire volé. Il ne convient donc que pour une recharge dans un garage et pas sur une borne publique. On regrette également le fait que le chargeur ne soit pas silencieux, ce qui peut être gênant en appartement.

Enfin, le CPx Pro ne dispose pas de fonctionnalité permettant de contrôler la puissance de charge ou de restreindre celle-ci aux heures creuses. Cela n’est toutefois pas surprenant, le scooter ne disposant pas d’application mobile.

Prix et disponibilité

Le CPx Pro est proposé au tarif attractif de 5 990 euros, hors bonus écologique. Il est également éligible à une prime nationale de 675 euros, abaissant son tarif final à 5 315 euros.

Au vu des prestations et du niveau de confort, ce tarif est particulièrement attractif, d’autant plus que le scooter est bien équipé de série.