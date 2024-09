Xiaomi dévoile ses Buds 5, des écouteurs sans fil abordables et très prometteurs

Xiaomi propose une nouvelle paire d’écouteurs de type ouvert (sans isolation passive), les Buds 5 prometteurs d’un son haute qualité et embarquant une fonction active de réduction de bruits. Il s’agit des modèles les plus avancés de la marque dont voici tous les détails.

Lors de son évènement qui a vu l’annonce des nouveaux smartphones Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro, la marque chinoise en a profité pour annoncer le lancement de ses derniers écouteurs de type ouvert, exactement comme les derniers AirPods 4, par exemple. Ils viennent succéder aux Xiaomi Buds 4 et à la différence des Xiaomi Buds 4 Pro qui sont plus haut de gamme, ils n’intègrent donc pas de système passif (embouts en silicone) mais proposent malgré tout une fonction de réduction de bruits. Celle-ci est aidée par la présence de 3 microphones et des algorithmes de traitement du son afin de mettre l’auditeur dans sa bulle.

Comme tous les modèles du genre ou presque, on peut également compter sur un mode intermédiaire qui permet malgré tout de suivre ce qui se passe autour de soi. L’intelligence artificielle est également là pour aider à rendre les appels les plus clairs possibles.

Une haute qualité au programme ?

Les nouveaux écouteurs Xiaomi Buds 5 ne font pas dans la dentelle en ce qui concerne les codecs audio supportés. En effet, ils sont Bluetooth 5.4 (contre du Bluetooth 5.2 pour les Xiaomi Buds 4) avec la prise en charge des formats SBC, AAC et AptX Lossless et AptX Adaptive.

Ils sont officiellement certifiés Hi-Res. La marque Harman Kardon y a intégré sa technologie AudioEFX. Cette dernière est une suite de post-traitement audio qui améliore le son des petits haut-parleurs, particulièrement utile dans ce cas précis. À l’intérieur, les Buds 5 sont dotés d’un seul transducteur de 11 mm offrant, selon la marque, un bon niveau de basses.

Les écouteurs prennent en charge le mode multipoint pour se connecter à deux appareils et basculer facilement de l’un à l’autre. Léger, chaque écouteur pèse environ 4,2 grammes et propose, selon la marque, une forme étudiée pour non seulement bien tenir dans l’oreille et offrir un maximum de confort.

Une application de personnalisation

Comme tous les écouteurs, les Buds 5 s’interfacent avec une application qui permet d’adapter le niveau de la réduction de bruits mais également d’optimiser le son pour chaque utilisateur. Il est ainsi possible d’accéder à plusieurs bandes d’un égaliseur. En outre, on peut aussi personnaliser les commandes tactiles offertes par les écouteurs (lecture, pause, avance, retour, répondre aux appels, raccrocher, gestion du volume et activation de la fonction ANC). Notez qu’en tapant trois fois, il est possible d’enregistrer un appel téléphonique.

Bien entendu, l’application indique le niveau de batterie de chaque écouteur ainsi que celui du boîtier qui permet de les recharger. À ce titre, Xiaomi annonce une autonomie pouvant atteindre 39 heures au total avec un maximum de 6 heures 30 pour une seule charge des écouteurs. 10 minutes doivent suffire pour offrir jusqu’à 2 heures de musique.

Prix et disponibilité des écouteurs Xiaomi Buds 5

Les nouveaux écouteurs Xiaomi Buds 5 sont déclinés en gris, blanc ou noir et disponibles pour un prix de 99 euros.