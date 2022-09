Yamaha dévoile une enceinte Bluetooth élégante mais autonome et baroudeuse

Yamaha a profité de l'IFA de Berlin pour présenter la WS-B1A, une petite enceinte Bluetooth au format compact mais au lignes élégantes.

Alors que le salon IFA de Berlin a ouvert ses portes, ce vendredi, au public, le salon reste l’occasion pour les différents constructeurs sur place de faire le point sur les différents produits lancés d’ici la fin de l’année. Le domaine de l’audio figure en bonne position parmi les annonces les plus importantes sur le salon allemand avec des barres de son, des casques audio, mais aussi des enceintes Bluetooth.

Le constructeur japonais Yamaha a ainsi dévoilé cette semaine, en amont de l’IFA 2022, sa dernière enceinte Bluetooth nomade, la Yamaha WS-B1A. Derrière ce nom particulièrement aride — comme souvent chez Yamaha — se cache en fait une enceinte Bluetooth au design plutôt élégant et qui semble avant tout destinée à une utilisation d’intérieur.

Un design élégant et une enceinte étanche

La Yamaha WS-B1A reste cependant une enceinte Bluetooth compacte avec un format de 88 x 105 x 88 mm et une forme de parallélépipède. On va retrouver un revêtement en tissus sur toute la largeur de l’enceinte et une surface rigide plus classique sur la tranche supérieure. C’est d’ailleurs au sommet de l’enceinte que Yamaha a intégré les différents contrôles avec un bouton de mise en veille et d’appairage, des touches de volume, un bouton de lecture et un quatrième bouton qui semble servir à l’assistant vocal. Concernant la conception toujours, Yamaha indique que son enceinte Bluetooth est certifiée IP67 et qu’elle peut donc être immergée à moins d’un mètre pendant 30 minutes.

Pour la restitution sonore, la Yamaha WS-B1A est dotée d’un haut-parleur large bande de 5,5 cm de diamètre adossé à deux radiateurs passifs de 5,5 cm chargés d’accompagner les basses fréquences pour leur octroyer plus de volume sonore. L’enceinte propose par ailleurs une puissance de 10 W et une réponse en fréquence de 75 à 20 000 Hz. Elle n’est cependant compatible qu’avec le codec SBC et la version 5.0 du Bluetooth.

Yamaha annonce jusqu’à 12 heures d’autonomie sur sa nouvelle enceinte Bluetooth avec un temps de recharge de trois heures en USB-C.

La Yamaha WS-B1A sera disponible à compter du mois d’octobre en trois coloris — gris carbone, noir et gris clair — au prix de 129,99 euros.

