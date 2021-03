Mobvoi TicWatch Pro S : une montre connectée super résistante et à double écran

La Mobvoi TicWatch Pro S est une nouvelle montre qui se dote de deux écrans superposés et d’une résistance accrue pour plaire aux sportifs les plus casse-cou.

Mobvoi présente sa nouvelle montre connectée, la TicWatch Pro S. Cette dernière promet de plaire « aux amoureux du sport à un prix compétitif ». L’appareil tourne sous Wear OS de Google et se dote aussi d’un double écran.

Deux écrans complémentaires

Comprenez par là que la TicWatch Pro S reprend le système qui avait été introduit sur la TicWatch Pro 3 — et qui est une technologie propriétaire de Mobvoi. Ainsi, deux écrans se superposent sur la montre. Le principal profite d’un affichage Oled de 1,39 pouce et d’une définition de 400 x 400 pixels.

Le second est une dalle FSTN très basique qui offre un affichage « à l’ancienne », comme on pouvait le voir sur les montres électroniques des années 90. Cet écran monochrome sert uniquement à afficher les informations basiques telles que l’heure, la date et le nombre de pas effectués. Il s’active automatiquement quand la batterie s’approche dangereusement des 0 % pour économiser de l’énergie.

Une montre très résistante

Pourquoi les sportifs sont-ils particulièrement visés ? Parce que cette montre connectée au cadran rond (45 mm de diamètre) se targue d’être encore plus résistante. En plus de la classique certification IP68 garantissant son étanchéité, la TicWatch Pro S répond aussi aux normes du standard militaire 810G.

À cet égard, elle supporte donc des températures allant de -30 à 70 degrés Celsius, est utilisable de -20 à 55 degrés Celsius, résiste à une pression de 57 kilopascals et à une radiation solaire de 44 degrés Celsius.

Ce standard garantit aussi que la TicWatch Pro S ne faiblit pas face à une humidité de 95 % ni au sel, au brouillard, au sable, à la poussière et aux chocs. En d’autres termes, la marque promet que même les personnes les plus casse-cou n’auront pas à s’inquiéter d’avoir cette montre autour du poignet pendant leur activité physique.

Les autres caractéristiques à retenir

Au-delà de ça, la Mobvoi TicWatch Pro S embarque un Snapdragon Wear 2100 couplé à 1 Go de RAM et à un espace de stockage de 8 Go. Sa batterie de 415 mAh lui permet apparemment de tenir entre 2 à 5 jours en usage classique, et jusqu’à 30 jours avec le mode « essentiel ».

Pour la géolocalisation, vous pouvez compter sur la formule GPS + GLONASS + Beidou + Galileo. On retrouve aussi un accéléromètre, un gyroscope, un capteur magnétique, un cardiofréquencemètre et un capteur de luminosité ambiante.

La TicWatch Pro S calcule aussi le VO2max de l’utilisateur, fonctionne avec 13 activités physiques différentes, offre un suivi du sommeil, propose des exercices de respiration et alerte quand le bruit environnant peut poser un risque pour le porteur de la montre.

Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4 2,4 GHz et compatibilité Google Pay sont également au rendez-vous.

Prix et disponibilité de la Mobvoi TicWatch Pro S

La Mobvoi TicWatch Pro S est disponible à partir d’aujourd’hui, 9 mars 2021, au prix conseillé de 259,99 euros en Europe.