Sharp dégaine une barre de son modeste… mais (vraiment) très abordable

Sharp vient d'annoncer une nouvelle barre de son 2.0 aux spécifications basiques mais qui détonne sur le plan tarifaire : son prix de lancement est bien inférieur à 100 euros.

En ce début juillet Sharp lance sa HT-SB100. Derrière ce nom barbare se cache une nouvelle barre de son 2.0 au design et spécifications basiques. Cette dernière brille toutefois par son tarif de choc : 79 euros. Un placement idéal pour les petits budgets, mais aussi pour ceux qui chercheraient une barre d’appoint pour un téléviseur secondaire, par exemple.

Dans son communiqué, Sharp nous en dit un peu plus sur ce nouveau produit. Il mise en premier lieu sur un boîtier noir brillant de 80 cm, orné d’une grille en métal sur la façade et de boutons de contrôle. Le constructeur nippon indique que les dimensions de sa barre sont adaptées aux téléviseurs de 32 pouces et plus. Un système d’accroche permet enfin une fixation murale.

Une barre stéréo tout ce qu’il y a de plus basique

Côté technique, on apprend que la HT-SB100 dispose d’une puissance de sortie maximale de 75 W, en stéréo 2.0. Trois préréglages d’égaliseur (musique, film et voix) sont par ailleurs disponibles pour optimiser le son en fonction des contenus visionnés. Des réglages distincts dévolus aux graves et aux aigus sont également de la partie, lit-on.

Cette nouvelle barre de son s’appuie sur le Bluetooth et l’HDMI pour se connecter à vos périphériques et au téléviseur. Une entrée auxiliaire 3,5 mm est aussi présente pour brancher d’autres appareils externes. La connectique HDMI de la barre est enfin compatible avec le standard ARC et offre la fonction HDMI CEC pour contrôler le son du dispositif en passant directement par la télécommande du téléviseur.

La Sharp HT-SB100 est attendue sur le marché français début septembre 2022, sans plus de détails pour l’instant. Son prix riquiqui pourrait vite en faire un modèle populaire en dépit d’une fiche technique limitée.

