Préparez votre Saint Valentin avec cette sélection d’objets tech

Afin de préparer une soirée de Saint-Valentin parfaite, l'équipe Guide d'achat de Frandroid a rassemblé quelques produits tech. Voici notre petit scénario de soirée idéale en tête à tête.

Peu importe votre philosophie par rapport à cette journée traditionnellement qualifiée de celle « des amoureux· ses » : voici un guide pas à pas, pour vous épauler si vous concoctez une soirée spéciale pour votre moitié. En effet, la tech nous accompagne désormais dans tous les moments de notre quotidien. Dans cette situation-ci, si vous êtes en télétravail, c’est l’idéal pour débuter vos préparatifs au plus tôt. Sinon, vous pourrez ajuster votre agenda ou adapter votre programme selon vos envies.

Voici notre scénario heure par heure d’une parfaite soirée de Saint-Valentin un peu geek, bien au chaud à la maison… Si vous êtes à la recherche d’une idée cadeau à faire, voici quelques sélections d’idées cadeaux tech :

16 h : l’aspirateur robot se met en marche

Avant que la soirée ne débute, il paraît nécessaire de faire un brin de rangement… mais passer l’aspirateur vous demandera trop de temps ? Pas de panique, les aspirateurs robots ont désormais suffisamment progressé pour être fiables. Surtout, la plupart des modèles sont aussi accompagnés d’une application compagnon. Une fois la cartographie effectuée, il est tout à fait possible de programmer un nettoyage en avance, avant la fin de votre journée de travail. Parmi les différents modèles d’aspirateurs robots disponibles, nous vous conseillons le Hobot Legee D7 qui peut se trouver à moins de 200 euros lorsqu’il est en promotion.

18 h : les préparatifs commencent

Vous avez pu vous dégager du temps pour peaufiner votre soirée ? Parmi les objets connectés utiles pour programmer votre soirée, les enceintes avec écran sont idéales. Elles constituent le centre de votre domotique et grâce à l’écran, il est plus aisé d’interagir. Grâce à cela, vous pourrez créer un scénario et orchestrer chaque produit connecté.

Si vous souhaitez faire un menu spécial, il est possible d’afficher chaque étape des recettes via l’écran de l’enceinte. Reste à anticiper votre achat, car il existe plusieurs modèles. Notre sélection complète d’enceintes connectées avec écran est disponible ici pour en apprendre plus. De notre côté, nous vous recommandons le Google Nest Hub 2021 disponible dès 99 euros.

Aussi, si vous manquez d’équipement pour cuisiner de manière efficace, nous vous conseillons la friteuse à air Ultenic K10. Et si vous avez investi dans une bonne bouteille, l’aérateur de vin connecté. Bien entendu, soyez prudents, la consommation excessive d’alcool est dangereuse pour la santé.

19 h : les ampoules connectées s’allument…

Une fois tous vos scénarii créés, il n’y a plus qu’à patienter. Dès l’arrivée de l’élu(e) de votre cœur, vous pouvez lancer les festivités. Afin d’avoir une ambiance et donc un luminaire qui corresponde à l’atmosphère, les ampoules connectées sont les meilleures pour vous aider. Avec le kit d’ampoules Philips White and Color, vous pourrez gérer jusqu’à 50 ampoules en simultané depuis l’application dédiée. Le kit de démarrage se trouve à partir de 99 euros.

19 h :… et la musique commence

Vous conseiller une enceinte Bluetooth est le choix de la facilité si vous voulez améliorer votre ambiance sonore. En investissant dans une barre de son, il est possible de faire d’une pierre deux coups. Pendant votre dîner, vous pourrez l’utiliser comme enceinte en mettant du contenu sonore depuis l’application Spotify ou YouTube de votre téléviseur, tout en profitant au maximum de votre soirée. Parmi les références que nous avons testées, si vous avez peu de budget, nous vous recommandons la Sharp HT-SB110 disponible à 90 euros.

Anticipez : quels SVOD choisir ?

Avec l’accumulation d’abonnements disponibles et une offre de plus en plus diversifiée, on est parfois perdus. En prévision de cette soirée et des prochaines à venir, il peut être intéressant de comparer les plateformes de streaming disponibles. En effet, il existe un large choix et pour tous les types de budgets. Netflix, Disney +, Prime Vidéo, myCanal ou encore AppleTV+, tous se distinguent de leur concurrence. Impossible de vous en recommander un seul sans retenue, nous vous conseillons donc de lire notre comparatif dès maintenant pour faire le meilleur choix possible.

21 h : après manger, début de la projection

Ici, plusieurs choix s’offrent à vous. Si vous êtes déjà équipés de la meilleure TV selon vos critères, pas besoin de tout jeter par la fenêtre sous prétexte d’une soirée spéciale. Si vous en avez l’opportunité, tournez-vous peut-être vers un vidéoprojecteur compact. Parmi les références de vidéoprojecteurs se trouve Xiaomi, figure incontournable de la tech. Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector se trouvant à 599 euros dispose de plusieurs atouts pour vous convaincre.

Ou bien une soirée jeux vidéo ?

Pour ceux qui préfèrent une soirée gaming en coopération, il est aussi préférable de s’y prendre à l’avance. Comme vous avez pu le voir en fin d’année précédente, les consoles de nouvelle génération commencent à être de plus en plus disponibles. Sinon, vous avez un comparatif complet pour découvrir quelle est la version idéale de la Switch pour vous. Quoi qu’il en soit, il faut d’abord être bien équipés pour se lancer dans ce genre de soirées. Si vous êtes à la recherche de bons titres sur des consoles comme la Nintendo Switch ou chez PlayStation, nous vous renvoyons vers nos collègues de chez Numerama.

Fin de soirée : à vous de voir !

À la fin de votre soirée, il se peut aussi que les objets tech viennent pimenter votre intimité. Pour rappel, même si vous avez organisé cette soirée de A à Z, votre partenaire ne vous doit rien. Si toutefois vous voulez faire une surprise et marquer le coup, sachez qu’il est possible d’investir dans des sextoys connectés ou non. Pour vous guider dans la jungle des sextoys, la rédaction de Madmoizelle a préparé une jolie sélection de produits parfaits à deux.

