Les Shokz OpenRun Pro 2 fusionnent conduction osseuse et aérienne : ce que ça signifie

La marque Shokz, pionnière de la conduction osseuse, revient avec son dernier-né : les OpenRun Pro 2.

Shokz, la marque reconnue pour ses écouteurs à conduction osseuse, est de retour dans le monde de l’audio portable.

Avec le lancement de ses nouveaux écouteurs OpenRun Pro 2, l’entreprise chinoise promet de révolutionner notre façon d’écouter de la musique, en particulier pendant nos séances de sport. Mais qu’ont-ils de si spécial, ces nouveaux venus ? Regardons ça.

Une fusion sonore inédite

La grande innovation des OpenRun Pro 2, c’est leur capacité à combiner deux technologies de transmission du son : la conduction osseuse et la conduction aérienne. Pour les novices, la conduction osseuse, c’est quand le son est transmis directement à travers les os de votre crâne jusqu’à l’oreille interne. Ça peut sembler un peu étrange dit comme ça, mais c’est une technologie qui a fait ses preuves, notamment pour sa clarté et sa capacité à laisser l’utilisateur conscient de son environnement.

Mais Shokz ne s’est pas arrêté là. Ils ont ajouté un haut-parleur classique, qui utilise l’air pour transmettre le son (comme vos écouteurs habituels). L’idée ? Utiliser chaque technologie là où elle excelle. La conduction osseuse s’occupe des médiums et des aigus, offrant une précision chirurgicale. Le haut-parleur classique, lui, se charge des basses profondes que tout amateur de musique adore. Le résultat ? Un son clair, puissant et équilibré qui promet de satisfaire même les oreilles les plus exigeantes.

Conçus pour les sportifs, adaptés à tous

Les Shokz OpenRun Pro 2 ne sont pas juste des écouteurs classiques, ce sont de véritables compagnons de sport. Avec leur certification IP55, ils résistent à la poussière, à l’eau et même à la sueur (parce que oui, on transpire quand on se donne à fond !). Vous pouvez donc les utiliser sous la pluie ou pendant vos séances les plus intenses sans crainte.

Le design n’a pas été négligé non plus. Les deux parties des écouteurs sont reliées par un arceau, ce qui garantit qu’ils resteront bien en place, même pendant votre séance de CrossFit la plus intense. Et avec un poids d’environ 30 grammes, vous les oublierez presque une fois sur vos oreilles.

Un autre avantage non négligeable pour les sportifs : ces écouteurs vous permettent de rester conscient de votre environnement. Fini les frayeurs quand une voiture klaxonne alors que vous faites votre jogging en ville !

Côté batterie, Shokz annonce une autonomie de 12 heures. C’est plus que suffisant pour plusieurs séances d’entraînement, voire pour une journée entière d’utilisation. Mais le plus impressionnant, c’est la fonction de charge rapide : 5 petites minutes de charge vous offrent 2,5 heures d’utilisation. Parfait pour ceux qui, comme moi, oublient souvent de charger leurs appareils la veille !

Le prix et la disponibilité

Alors, combien pour toute cette technologie ? Les Shokz OpenRun Pro 2 sont listés chez certains revendeurs à 199 euros. C’est vrai, ce n’est pas donné, mais c’est à peine plus cher que les modèles précédents. Et quand on compare avec d’autres écouteurs haut de gamme du marché, le prix reste compétitif, surtout vu les innovations apportées.

La disponibilité est prévue mi-août.

