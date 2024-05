Sonos Roam 2 vs Sonos Roam : tout ce qui a changé

Vous avez craqué pour l'enceinte Sonos Roam et vous vous demandez si la Roam 2 vaut le coup ? Voici les différences entre les deux modèles.

En plus du casque Ace, Sonos a présenté la Roam 2, sa nouvelle enceinte portable et connectée. Si elle ressemble beaucoup à la première version, la Roam 2 a quelques atouts dans sa manche qui pourraient bien vous séduire.

Une enceinte portable et étanche

Comme sa grande sœur, la Roam 2 est une enceinte portable que vous pouvez emmener partout avec vous. Avec ses dimensions de 16,8 x 6,2 x 6 centimètres et son poids de 430 grammes, elle se glisse facilement dans un sac à dos ou une valise.

Autre point fort de la Roam 2 : son étanchéité. Avec sa certification IP67, elle peut survivre à une chute dans la piscine ou à une averse inattendue. Vous pouvez donc l’utiliser en toute sérénité, même dans des conditions météo capricieuses.

Un son de qualité, qui s’adapte à votre environnement

Sonos est une marque réputée pour la qualité de ses enceintes, et la Roam 2 ne déroge pas à la règle. Elle est équipée d’un tweeter et d’un haut-parleur médium, elle devrait offrir un son clair et puissant.

Mais ce qui fait vraiment la différence avec la Roam 2, c’est sa fonction Trueplay. Grâce à cette technologie, l’enceinte analyse son environnement et ajuste automatiquement le son pour une expérience d’écoute optimale. Vous pouvez également ajuster manuellement le son à l’aide de l’égaliseur dans l’application Sonos.

La Roam 2 est une enceinte connectée, que vous pouvez intégrer à l’écosystème Sonos. Elle prend en charge Apple AirPlay 2 et peut être contrôlée à l’aide de l’application Sonos.

Mais la grande nouveauté de la Roam 2, c’est son bouton dédié au couplage Bluetooth. Vous pouvez désormais utiliser l’enceinte via Bluetooth dès sa sortie de la boîte, sans avoir à la configurer en tant qu’enceinte WiFi. Un vrai gain de temps et de simplicité !

Autre nouveauté bien pratique : la fonction de transmission automatique de la musique. En appuyant quelques secondes sur le bouton de lecture, vous pouvez transmettre automatiquement la musique à l’enceinte Sonos suivante.

Une autonomie inchangée

Côté autonomie, la Roam 2 ne révolutionne pas le genre. Elle offre une autonomie de 10 heures sur le papier, comme la première version.

Pour faciliter l’utilisation de la Roam 2, Sonos propose une station de charge magnétique en option.

Son prix est de 199 euros (ou 248 euros avec la station de charge magnétique), et on retrouve toujours la première version en vente à environ 180 euros.