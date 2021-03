Hobot Legee 7 : un robot aspirateur 4-en-1 qui promet de tout faire en puissance et avec précision

Hobot lance en France son Legee 7 Vacuum-Mop 4-en-1, un robot aspirateur qui peut nettoyer et aspirer puissamment, à sec ou à l’eau. Il profite de toutes les possibilités de connexion Wi-Fi et de multiples modes de nettoyage pour toutes les circonstances. Et avec un véritable souci de la précision.

Prêts pour toutes les situations. C’est désormais la quête des aspirateurs robots, de plus en plus complets et aptes à s’organiser pratiquement sans vous… chez vous. Le fabricant taïwanais lance le dernier-né de sa gamme d’appareils de nettoyage intelligents qui se veut polyvalent, complet et à l’expérience personnalisée.

Parmi les atouts avancés par le Legee 7, il y a son nettoyage approfondi grâce à sa brosse FastBrush 4-en-1 améliorée, sa fréquence de balayage jusqu’à 900 brossages par minute et sa force constante jusqu’à 1800 g. Côté lavage, il vaporise l’eau de manière uniforme grâce à ses 4 buses et à son capteur de température intelligent. Son réservoir est de 340 ml et il peut ainsi gérer une surface d’environ 240 m² en nettoyage global.

8 modes de nettoyage pour toutes les circonstances

Le robot peut ainsi aspirer, nettoyer à sec, pulvériser de l’eau et laver ainsi de manière plus précise. Il est annoncé plus rapide et plus puissant avec une capacité d’aspiration renforcée (2700 Pa) grâce à son moteur Nidec sans brosse. Il conserve sa spécificité : une conception biomimétique qui simule les mouvements de la main humaine lors du balayage et du nettoyage du sol.

Depuis son application Legee (iOS et Android), il propose 7 modes de nettoyage via sa fonction Talent Clean, pouvant être attribués à différentes zones de la maison. Ces modes sont basés sur des situations particulières (animal de compagnie, tâche, impeccable, séchage du parquet, en profondeur, économique, standard) et un mode personnalisable en fonction de l’utilisateur et ses besoins (niveau d’aspiration, vitesse de nettoyage, intensité de la vaporisation d’eau, fréquence de passage). Et pour plus de personnalisation ou de fun, la fonction Creative Voice remplace le guide vocal par n’importe quelles voix et formulations. Il est contrôlable également via les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.

Une connexion au Wi-Fi 5 GHz

Le Legee 7 évolue dans le logement grâce à sa technologie de navigation laser brevetée Legee Slam qui crée des itinéraires de nettoyage optimisés pour un nettoyage plus performant. Le Legee 7 embarque les fonctionnalités Room Divider et Virtual Barrier pour délimiter des espaces et définir des zones non accessibles. Et quand il est à court d’énergie, il retourne à sa base pour reprendre ensuite son activité une fois suffisamment chargé (batterie de 4500 mAh). L’aspirateur robot peut mémoriser jusqu’à 5 cartes pour différents étages ou différents logements et il est doté de deux capteurs de pente supplémentaires pour une meilleure détection (2 à l’avant et 2 à l’arrière désormais).

Pour la première fois dans l’industrie, il est compatible Wi-Fi 5 GHz en plus de la traditionnelle fréquence 2,4 GHz. Le Hobot Legee 7 est l’un des tout premiers modèles, si ce n’est le tout premier, à s’en enorgueillir en France.

Le Hobot Legee 7 est désormais disponible à 469,99 euros sur le site de Best of Robots, mais aussi chez Fnac, Darty, Boulanger ou encore Cdiscount.