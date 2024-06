Cette action cam vous permet d’enregistrer des vidéos 4K dans un format minuscule

Insta360 a dévoilé sa Go 3S, une toute petite caméra d'action qui peut vous permettre d'enregistrer des vidéos jusqu'en 4K à 30 images par seconde.

C’est une annonce surprise qu’a faite Insta360 ce jeudi. Un an après la prĂ©sentation de sa camĂ©ra d’action Insta360 Go 3, lancĂ©e en juin 2023, le constructeur chinois a dĂ©cidĂ© de lancer une version encore plus compacte, l’Insta360 Go 3S.

Cette nouvelle camĂ©ra d’action au format extrĂŞmement compact reprend en fait le principe de l’Insta360 Go 3 avec une camĂ©ra en forme de pilule. Le format est quasiment identique Ă celui de la Go 3, Ă 25,6 x 54,4 x 24,8 mm, affichant seulement 1,6 mm de plus en Ă©paisseur. Cependant, ce gain en Ă©paisseur se justifie par une dĂ©finition plus Ă©levĂ©e du capteur, de quoi permettre de capturer des clichĂ©s de 12 mĂ©gapixels en photo — contre 6,5 millions de pixels pour la Go 3 — et des vidĂ©os en 4K.

Des vidéos 4K dans un format très compact

L’Insta360 Go 3S permet en effet d’enregistrer des sĂ©quences 4K jusqu’Ă 30p ou 2,7K jusqu’Ă 50p, lĂ oĂą le modèle de 2023 se cantonnait Ă des vidĂ©os en 2,7K Ă 30p.

CamĂ©ra d’action oblige, la Go 3S est dotĂ©e d’un objectif grand angle, Ă©quivalent 16 mm et ouvrant Ă f/2,8. C’est nĂ©anmoins un champ de vision un peu plus faible que celui de la DJI Go 3 qui proposait quant Ă elle une optique Ă©quivalent 11 mm. Insta360 promet cependant davantage d’options de prises de vue avec notamment un mode SlowMotion qui va permettre d’enregistrer des sĂ©quences Ă 200 images par seconde en 1080p. La camĂ©ra va Ă©galement proposer des prises de vue vidĂ©o en HDR pour permettre aux vidĂ©astes une plage dynamique plus importante en postproduction.

Du cĂ´tĂ© de l’ergonomie, l’Insta360 Go 3S reprend la mĂŞme approche que la version prĂ©cĂ©dente avec la possibilitĂ© de clipper la camĂ©ra facilement Ă diffĂ©rents accessoires, notamment Ă sa veste grâce Ă un système aimantĂ©, pour l’utiliser mĂŞme sans la tenir Ă la main. Il est Ă©galement possible d’acheter un boĂ®tier supplĂ©mentaire Ă 149,99 euros, l’Action Pod, qui va alors augmenter l’autonomie de la camĂ©ra grâce Ă sa batterie intĂ©grĂ©e et vous permettre de visionner la sĂ©quence filmĂ©e grâce Ă un Ă©cran rotatif. Sans cet accessoire, Insta360 promet jusqu’Ă 38 minutes de prise de vue tandis qu’elle montre Ă 140 minutes avec l’Action Pod.

Prix et disponibilitĂ© de l’Insta360 Go 3S

L’Insta360 Go 3S est disponible dès Ă prĂ©sent. L’action cam est proposĂ©e en France au prix de 239,99 euros en version 64 Go et Ă 269,99 euros en version 128 Go. Par ailleurs, Insta360 propose un kit avec plusieurs accessoires, dont l’Action Pod, Ă 399,99 ou 429,99 euros en fonction du stockage choisi.