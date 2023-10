Comment Canyon parvient à urbaniser l’un de ses vélos électriques phares

Le constructeur allemand repense son vélo Precede:On avec une version confort dotée d’une posture plus droite, d’une transmission moins polyvalente mais d’une batterie plus aboutie.

Assez originaux à leur sortie en 2020, les Canyon Precede:On apportaient (enfin) un peu de folie dans le dessin des vélos de ville électriques. Mais les avis parfois peu élogieux à l’encontre de ce modèle ont mené le fabricant allemand à recevoir sa copie. Canyon revient ainsi avec une nouvelle génération 2024 plus conventionnelle, dévoilée par le média Radfahren.

Un vélo plus urbain

Avec un profil sportif avec son cintre droit – ou flatbar -, le Precede:On change de braquet en devenant un vrai VAE urbain, surtout en configuration à cadre ouvert. Sa potence haute et son cintre en V avec un guidon courbé viennent même imiter le Moustache Lundi 27, qui sera sans nul doute son rival numéro 1.

Le cadre en aluminium dispose d’une géométrie révisée : la poutre diagonale est plus haut, entraînant un reach (distance pédalier-potence) et un empattement légèrement supérieurs. Le vélo opte ainsi pour une position plus droite et plus confort pour le cycliste. Le reste ne semble pas bouger avec ses soudures bien visibles.

Grosse nouveauté tout de même : ce vélo est en taille unique, contre quatre auparavant, pour des tailles entre 1,55 et 1,95 m, supportant 140 kg au maximum.

Le nouveau guidon 2024 // Source : Radfahren/Stephan Kümmel La gestion du RPM passe par l’ordinateur de bord // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

Toutefois, il intègre toujours une fourche carbone (rigide), un porte-bagages arrière 25 kg compatible avec les fixations de sacoches QL3, des éclairages Supernova et de la même Selle Royal Essenza+ sur tige télescopique à débattement de 50 mm.

Meilleure batterie, transmission plus bas de gamme

Le moteur du Canyon Precede:On reste le Bosch Performance Line 75 Nm. La batterie, elle, grimpe de 500 à 625 Wh (100 km d’autonomie annoncés) et l’affichage abandonne la mini-console de tube pour un écran Purion 200. Par contre, adieu l’Enviolo – la boîte à variation continue manuelle – pour la transmission, au profit d’un plus classique moyeu arrière Shimano Nexus Inter 5 vitesses, un choix étonnant comme pour les Giant Stormguard. Au moins, on peut toujours changer de braquet à l’arrêt.

Le poids est un tantinet en hausse, à 25,6 kg contre 24,8 kg sur l’ancien. Les pneus se veulent aussi moins polyvalents et plus confort, avec des Schwalbe Big Ben Plus 55 mm – contre des G-One Allround auparavant – alors que les freins hydrauliques passent des Magura MT aux Canyon Urban aux étriers Promax et disques 180 mm. Un choix plus bas de gamme, mais rationnel pour conserver un tarif contenu.

Un prix identique

En effet, le prix du Canyon Precede:On ne semble pas bouger, ici à 3 499 euros pour le modèle 7 ST (cadre ouvert). En face par exemple, le Moustache Lundi 27.3 au même plan propose une batterie moins grande (500 Wh), avec une transmission dérailleur Shimano Deore mais une console Bosch Kiox 300 et Smart System.

On attend quand même des nouvelles du reste du catalogue, sachant que des versions à cadre carbone (CF 9) ou aluminium (AL) existent, tout comme des variantes à cadre fermé ou plus abordables (5 et 6). Cependant, le cru 2024 n’est pas encore en vente pour le moment, pendant que le millésime 2023 reste disponible en promotion à 2 999 euros.