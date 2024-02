Ce nouveau vélo électrique connecté vient bousculer Cowboy grâce à un prix très attractif

C'est officiel, le Tenways CGO009 surfe sur la tendance des vélos électriques connectés et épurés, à un prix défiant toute concurrence. Présentation.

Avec la disparition (temporaire) des VanMoof, le boulevard est plus dégagé pour les vélos électriques connectés Cowboy, son principal rival à l’époque. Si d’autres aspirent à les concurrencer, comme les Français Angell ou Iweech, c’est par surprise que le Tenways CGO009 s’immisce dans la lutte. Souvenez-vous fin octobre, un brevet montrait un duo de nouveautés de la marque chinoise. C’est donc bien lui (l’un des deux), dont le nom le lie clairement à la famille de vélos électriques urbains de la marque, les CGO600 et CGO800.

Du style et du confort

On ignore la signification du « 009” (600 à l’envers ?), mais ce VAE semble clairement se positionner sur un segment plus haut de gamme et plus confort. Toujours fidèle à sa philosophie de design soigné, Tenways applique ici la recette de Cowboy avec une allure élancée et de gros tubes de cadre, ainsi qu’un éclairage intégré.

Le guidon est courbé et épuré comme un Cowboy Cruiser, tandis que ce Tenways CGO009 inclut des garde-boue et un porte-bagages arrière en série. Pour bien marquer la différence avec le CGO600, les pneus sont très larges et la selle Royale promet un minimum d’amortissement du fessier en l’absence de suspension.

Connectivité à bord, mais pas d’écran

Comme les autres modèles de la firme, le vélo est connecté, avec une application Tenways revue en profondeur l’an dernier. Celle-ci propose des statistiques de trajets, des alertes de mouvement, une localisation en direct, un portail de SAV, une navigation GPS, un compteur ou encore un dashboard complet. Car le CGO009 n’a pas d’écran, mais simplement une commande au guidon et trois petites diodes pour indiquer le niveau de batterie.

Un style très Cowboy, surtout avec ce feu arrière intégré // Source : Tenways Comme tout Tenways, un soin apporté à la finition du cadre // Source : Tenways Le moteur estampillé Tenways livre 45 Nm // Source : Tenways

Le vélo électrique chinois s’appuie sur un moteur arrière Tenways C-9 de 45 Nm de couple, entraînant une courroie (il n’y a donc qu’une vitesse), avec un bouton Boost rappelant fortement les VanMoof. La batterie dispose d’une capacité assez modeste de 374 Wh, dont l’autonomie de 85 km paraît très optimiste (ou alors en mode Eco).

Un prix très attractif pour le Tenways CGO009

Cette petite batterie sert avant tout à ne pas trop alourdir le vélo électrique. Car le Tenways CGO009 ne pèse 23 kg batterie incluse, ce qui ne le rend pas très svelte face aux Cowboy ou Angell (19 kg environ). Là où Tenways fait fort, c’est au niveau de son prix : 2 399 euros, ce qui le place bien en deçà du Cowboy Cruiser. Le rival belge facture 2 778 euros à équipement équivalent, tandis qu’un Angell tutoie les 3 000 euros.

Une livrée originale vert olive // Source : Tenways Un bleu très… Vanmoof ? // Source : Tenways Un coloris noir mat pour les sobres // Source : Tenways

Toutefois, le CGO009 ne propose qu’un cadre unique fermé et adressé aux grandes tailles (1,70 m à 2 m). Disponible à partir de ce 28 février 2024, il existe en trois coloris : blanc-bleu, vert olive et noir.