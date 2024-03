Ce nouveau vélo électrique français veut mettre de la couleur dans votre vie

La marque troyenne Ellipse renforce sa gamme de vélos électriques avec un second modèle répondant au nom d’Ellipse E2 ST. Il vise cette fois-ci une cible plus large, grâce à un cadre bas et une certaine modularité susceptible de séduire les citadins en quête de praticité.

Fondée en 2020, Ellipse Bikes s’est d’abord positionnée sur le segment du vélo musculaire avant de se lancer dans la grande aventure du vélo électrique en 2022 avec l’E1. Frandroid avait eu l’opportunité de le tester, pour un résultat globalement convaincant. Pour le cru 2024, la firme française remet le couvert avec un second modèle électrifié, l’E2 ST.

Contrairement à son prédécesseur, cet Ellipse E2 ST cherche à ratisser une clientèle plus large. Pour ce faire, il opte pour un cadre bas plus facile à enjamber et une géométrie de cadre revisitée, faisant de lui un VAE urbain où la position de conduite plus droite le rend moins engageant que l’E1.

De nombreux accessoires… en option payante

Adapté à des personnes mesurant entre 155 et 195 cm, l’Ellipse E2 ST revendique un poids mesuré de 19,8 kg et reprend les principaux codes de la marque en optant pour des clignotants intégrés. Évidemment, l’aspect connecté n’a pas disparu – c’était un argument sur le premier modèle – avec une application, une location GPS (198 euros avec un an d’abonnement, puis 49 €/an) et des alertes en cas de mouvement suspect.

Pour toujours plus de sécurité, une visserie antivol a été ajoutée sur les roues et la selle. Pour le reste, il faut composer avec une fourche et une tige de selle rigide, ce qui nous pousse à émettre des réserves quant au confort de ce vélo. Heureusement, des versions suspendues sont disponibles… en option pour 89 euros (fourche) et 35 euros (selle).

Au chapitre des équipements, l’Ellipse E2 ST fait également l’impasse sur le moindre porte-bagages de série. Pour en profiter, il faut mettre la main à la poche en ajoutant 49 euros pour un porte-bagages avant (10 kg de charge maximale) avec feu intégré, 135 euros pour un porte-bagages arrière (jusqu’à 27 kg) et 79 euros pour un porte-sacoche.

Si les 2090 euros demandés lors de la précommande semblent raisonnables, la note peut néanmoins rapidement grimper en ajoutant quelques accessoires. D’autant plus que le prix final du cycle a été fixé à 2490 euros. Si vous ajoutez toutes les options susmentionnées, le tarif chatouille les 3000 euros tout de même.

Deux transmissions au choix

Côté motorisation, l’Ellipse E2 ST opte pour un moteur arrière Mivice M080 d’un couple modeste de 45 Nm, associé à un capteur de couple, 3 niveaux d’assistance et une batterie amovible de 504 Wh (entre 60 et 100 km d’autonomie). Ajoutez à cela deux choix de transmission : single speed avec courroie ou Shimano CUES à 9 vitesses. On ne peut que saluer cette initiative facturée sans surcoût.

Le freinage est quant à lui assuré par une paire de freins à disque hydrauliques Shimano MT200 globalement rassurants sur le papier, combinés à des pneus Michelin Protek de 28 pouces dotés d’un revêtement anti crevaison et de bandes réfléchissantes. Les garde-boue et la béquille sont quant à eux fournis de série.

15 coloris au programme

L’un des petits atouts de ce vélo, c’est le nombre de coloris qu’on peut lui attribuer : trois couleurs (Gris lune, Bleu Patrole, Noir minuit) sont disponibles gratuitement, et douze autres couleurs sur commande sont aussi au menu en échange de 48 euros et d’un temps de livraison plus long (4 semaines au total). Le cadre et la fourche sont enfin garantis 5 ans.