Ce nouveau vélo pliant électrique Brompton est une petite révolution pour la célèbre marque anglaise

Brompton marque une rupture nette en proposant un vélo pliant électrique aux roues de 20 pouces, surtout typé « gravel », et avec un nouveau moteur arrière. Voici le nouveau G Line.

Source : Brompton

C’est sans nul doute l’une des marques de vélo des plus connues au monde. Brompton jouit d’une réputation en béton – enfin en aluminium ou titane – avec son célèbre vélo pliant. Toutefois, son format 16 pouces limite sa polyvalence – malgré une récente version 12 vitesses – et la version électrique ne nous avait pas convaincus.

Un Brompton G Line 20 pouces, toujours très compact

Les ingénieurs ont ainsi conçu une toute nouvelle génération, la première à adopter des roues de 20 pouces. Et dès le lancement, il hérite d’une version électrique. Le Brompton G Line Electric chausse ainsi des plus grandes roues venant améliorer la stabilité et le confort. Cela ne vient pas trop rompre avec la promesse de la marque, celle de la compacité.

Source : Brompton Source : Brompton Source : Brompton

Si le cadre grandit un peu, le système de pliage est identique en quelques secondes, et le mode trolley de série en électrique est reconduit avec des roulettes légèrement plus grandes. Les dimensions sont celles-ci en mode plié : 73 cm de long, 69 cm de haut et 40 cm de large en retirant la pédale gauche.

Un changement de taille(s) et un esprit gravel

Autre nouveauté d’importance, le VAE britannique propose plusieurs tailles : S (moins de 1,68 m), M (1,68 à 1,83 m) et L (plus de 1,83 m). Elles ne changent pas le cadre mais la potence et la selle, cette dernière devenant même télescopique en taille L. Sa forme légèrement relevée vers l’arrière est aussi pensée pour l’électrique.

Les pneus du G Line Electric, combinés à des pédales VTT, donnent aussi le profil de ce vélo pliant électrique. Il se veut gravel, – d’où le « G » – avec les gommes Schwalbe G-One Allround de large section (54 mm). Cela emmène Brompton sur des sentiers, là où les 16 pouces n’étaient clairement pas invités.

Grâce à un guidon large, des pneus polyvalents et un moteur plus pêchu, le Brompton devient gravel ! // Source : Brompton

De plus, le guidon beaucoup plus large et aux poignées ergonomiques améliorent la stabilité de conduite. Les garde-boue avec bavettes ainsi que l’éclairage complètent cette panoplie pour rouler propre et visible.

Moteur arrière et frein à disque

Le système électrique du Brompton G Line Electric est lui aussi nouveau. Adieu le moteur avant, le moteur loge désormais dans la roue arrière. Ce bloc Ananda M107 délivre 40 Nm de couple, suffisant pour atteindre 25 km/h même en montée. Il est lié à une transmission par dérailleur Microshift 4 vitesses, le moyeu Shimano Alfine 8 vitesses de la version mécanique étant incompatible ici.

La batterie conserve son format traditionnel de sacoche avant, à clipser. La capacité de 345 Wh autorise 30 à 60 km d’autonomie selon la marque, variant selon le mode de conduite (3 disponibles mais sur le boîtier et non au guidon). Enfin, l’Electric G Line monte en gamme avec un autre composant inédit, des freins à disque hydrauliques TRP.

Presque 4 000 euros le Brompton G Line, mais sans rival ?

Offrant de très nombreuses améliorations par rapport à l’Electric C Line, le Brompton G Line électrique est logiquement plus onéreux. Le vélo électrique pliant 20 pouces est lancé au prix de 3 999 euros, contre 3 450 euros pour le C Line (et 3 079 euros pour le G Line mécanique avec trolley).

Avec batterie, le Brompton 20 pouces pèse 19,5 kg. // Source : Brompton

C’est très cher comparé aux autres modèles 20 pouces du marché, mais tous ne sont pas gravel, aussi compacts, et pesant moins de 20 kg (19,5 kg exactement dont 3,4 kg de batterie). Disponible depuis le 17 octobre 2024, le G Line électrique est décliné en trois coloris : vert forêt, orange ou blanc-gris.