La liseuse Kobo Libra H2O bénéficie de 52 € de réduction sur Cdiscount

La Kobo Libra H2O est une excellente occasion de se mettre à la lecture numérique grâce à son ergonomie et sa simplicité d'utilisation. C'est d'ailleurs le bon moment de s'en offrir une pendant l'été puisque cette liseuse profite d’une belle réduction sur Cdiscount en passant de 179,99 à 127,75 euros.

Grande rivale de la marque Kindle d’Amazon, Kobo by Fnac fait concurrence au gérant américain dans le domaine des liseuses avec des innovations bienvenues. C’est par exemple le cas de la Kobo Libra H2O, le modèle le plus évolué, qui dispose d’une qualité de fabrication très avantageuse. Si vous souhaitez profiter d’une lisseuse de qualité à prix réduit, sachez qu’elle est disponible en version blanche sur Cdiscount avec une réduction de plus de 50 euros sur son prix habituel.

Les caractéristiques de la liseuse Kobo Libra H20

L’écran de 7 pouces d’une définition de 1680 x 1264 pixels

une mémoire interne de 8 Go

Complètement étanche via sa protection IPX8

Proposée à un prix habituel de 179,99 euros, la liseuse Kobo Libra H2O est disponible à 127,75 euros sur Cdiscount. Seule la version blanche est disponible à ce prix.

Une liseuse design avec un grand écran

La liseuse Kobo Libra H20 est le modèle le plus évolué de la marque française avec un design épuré, mais terriblement efficace et passe-partout. Elle dispose d’un écran de 7 pouces et est utilisable en mode paysage ou portrait selon les habitudes de lecture et les formats de fichier. C’est particulièrement pratique si vous avez l’habitude de lire des manga au format numérique par exemple.

Son écran est tactile, de type E-Ink et revêtement et un traitement anti reflet pour être utilisée en extérieur. Cet écran dispose d’ailleurs de la technologie ComfortLight Pro qui permet d’ajuster automatiquement la luminosité et la température de l’éclairage en fonction de la lumière ambiante. Cette fonctionnalité est bien pratique lors des sessions de lecture nocturne par exemple.

Une liseuse utilisable partout, même sous l’eau !

Le titre H2O n’est pas là pour faire joli, la liseuse est certifiée IPX8 et est donc complètement étanche à toute éclaboussure d’eau, de poussière et de sable. Elle est même capable de tenir sous l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur et 60 minutes d’immersion.

La liseuse intègre également 8 Go de mémoire interne pouvant faire tenir plus de 4000 ebooks. Vous pouvez utiliser vos propres contenus, mais également en télécharger directement sur la boutique en ligne accessible via une connexion Wifi.

Enfin, la batterie est assez conséquente, car elle permet de faire tenir la liseuse pendant plusieurs semaines sans avoir besoin de la recharger.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant la Kobo Libra H2O.

