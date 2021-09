Fnac fait une exception pendant les French Days et baisse le prix de sa liseuse étanche

La Kobo Libra H2O est l'une des meilleures références de la marque, ce pour quoi la Fnac ne la propose presque jamais avec une promotion d'ailleurs. Cependant, l'e-commerçant français fait une exception pour les French Days et passe le prix de sa liseuse étanche à 159 euros au lieu des 179 euros demandés habituellement.

Kobo by Fnac est le principal concurrent des Kindle d’Amazon en France. La marque a récemment dévoilé la récente et onéreuse Kobo Elipsa permettant de gribouiller et d’annoter vos textes comme sur un vrai livre, mais il existe des modèles bien plus abordables, comme la populaire H2O Libra qui a la particularité d’être étanche. Elle se négocie aujourd’hui avec 20 euros de réduction, mais c’est bien parce que ce sont les French Days.

Ce qu’il faut retenir de la Kobo Libra H2O

Un écran E-Ink de 7 pouces à 300 ppp

Une lecture en format portrait ou paysage

Complètement étanche via sa protection IPX8

Au lieu de 179 euros habituellement, la Kobo Libra H2O (8 Go de mémoire interne) est aujourd’hui en promotion à seulement 159 euros sur le site de la Fnac. La liseuse étanche est disponible en deux coloris à ce prix : blanc et noir.

Une liseuse étanche avec un grand écran

La Kobo Libra H2O n’est plus la liseuse la plus premium de la marque, mais elle possède encore de beaux atouts à faire valoir. Tout d’abord, son écran E-Ink de 7 pouces affichant une définition de 1 680 x 1 264 pixels est d’un confort optimal pour les yeux, car qualité papier, d’autant plus que la technologie ComfortLight Pro est là pour ajuster automatiquement la luminosité et la température de l’éclairage en fonction de la lumière environnante. Une fonctionnalité très pratique, que ce soit en plein jour dans un parc ou à la nuit tombée avant de se coucher.

Ensuite, on apprécie surtout son design ergonomique et très fonctionnel grâce à sa bordure plus épaisse sur le côté droit pour pouvoir garder la liseuse bien en main sans toucher l’écran. Cela permet aussi d’utiliser comme il se doit la liseuse en mode portrait ou paysage, ce dernier étant plus adapté pour lire des PDF ou des textes plus grands. Mais le plus important, c’est que vous pourrez utiliser la Libra H2O où vous voulez, même au dans votre baignoire, à la piscine ou à la plage grâce à sa certification IPX8 qui garantit une protection contre l’immersion dans l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes.

Plusieurs semaines de lecture en une seule charge

L’avantage des liseuses par rapport aux tablettes traditionnelles, c’est leur impressionnante autonomie. La Kobo Libra H2O ne déroge pas à la règle avec sa batterie de 1 200 mAh qui lui permet de tenir sur plusieurs semaines à raison de plusieurs minutes de lecture par jour. Ce résultat dépendra évidemment en fonction de votre utilisation quotidienne, mais cela promet de ne pas trop avoir à penser de la recharger souvent.

Notez enfin que la liseuse intègre également 8 Go de mémoire interne pouvant faire tenir plus de 4 000 ebooks. Vous pouvez utiliser vos propres contenus, mais également en télécharger directement sur la boutique en ligne accessible via une connexion Wi-Fi.

