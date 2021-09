French Days : Fnac et Darty mettent le paquet avec des tonnes de promotions

Les French Days 2021 du mois de septembre viennent de débuter et de nombreuses offres intéressantes sont d'ores et déjà disponibles chez Fnac et Darty. Toutes les catégories de la Tech sont évidemment concernées, que ce soit les smartphones, les liseuses, les TV, les drones, les caméras, etc.

Pour la fin de ce mois de septembre, nous accueillons la deuxième édition de 2021 pour les French Days. Cet événement commercial intervient juste après la rentrée scolaire et deux mois avant le Black Friday pour faire de (très) bonnes affaires dans le but d’anticiper les fêtes de fin d’année. Fnac et Darty participent évidemment à l’opération avec une multitude d’offres dans leur catalogue, nous avons donc fait le tri pour vous proposer le meilleur florilège des offres high-tech chez ces deux e-commerçants.

Les meilleures offres Fnac/Darty pour les French Days

Kobo Libra H2O à 159 euros

Kobo by Fnac est le principal concurrent des Kindle d’Amazon en France. La marque a récemment dévoilé la récente et onéreuse Kobo Elipsa permettant de gribouiller et d’annoter vos textes comme sur un vrai livre, mais il existe des modèles bien plus abordables, comme la populaire Libra H2O qui a la particularité d’être étanche. Son écran E-Ink de 7 pouces affichant une définition de 1 680 x 1 264 pixels est de bonne qualité et agréable pour les yeux, car qualité papier, et on apprécie surtout son design ergonomique et très fonctionnel grâce à sa bordure plus épaisse sur le côté droit, ce qui prend tout son sens avec la possibilité de lire en mode portrait ou paysage. Comptez plusieurs semaines pour l’autonomie.

La liseuse Fnac en bref

Un écran E-Ink de 7 pouces à 300 ppp

Une lecture en format portrait ou paysage

Complètement étanche via sa protection IPX8

Au lieu de 179 euros habituellement, la Kobo Libra H2O (8 Go de mémoire interne) est aujourd’hui en promotion à seulement 159 euros sur le site de la Fnac. La liseuse étanche est disponible en deux coloris à ce prix : blanc et noir.

Le pack DJI Osmo Pocket à 279 euros

DJI ne fait pas que des drones, c’est aussi un concurrent de GoPro avec ses caméras. Sa Osmo Pocket est un peu particulière avec son design en tige, mais sa stabilisation mécanique fait des merveilles pour des vidéos 4K de toute beauté. On retrouve également tout un tas de fonctionnalités pratiques, comme le mode Active Tracking qui suit automatiquement un sujet en mouvement, ou encore le slow motion. En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 825 mAh lui permet de filmer pendant 1h30 en 4K et elle se recharge entièrement en un peu plus d’une heure.

La caméra DJI en bref

Un format compact et pratique

La stabilisation 3 axes héritée des drones DJI

Les vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde

Au lieu de 399 euros, le pack DJI Osmo Pocket est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 279 euros sur le site de la Fnac. Les accessoires inclus sont : le module sans fil, le support accessoire, la molette de contrôle, l’adaptateur pour caisson étanche et la microSD de 32 Go.

Le pack DJI Mavic Mini à 399 euros

Le DJI Mavic Mini est un drone de petite taille (14 x 5,7 x 8,2 centimètres pour seulement 249 grammes), mais il est surprenant. Son capteur capteur CMOS 12 mégapixels de 1/2,3 pouce avec un objectif à 83° fixé sur une nacelle stabilisée sur 3 axes permet de filmer jusqu’en 2,7 K à 30 images par seconde ou en 1080p à 30 ou 60 images par seconde. De nombreux modes sont disponibles, en passant par Quickshot, Dronie, Rocket, Circle, Hélice ou encore Timelapse. Mais attention aux murs, le Mavic Mini n’intègre pas de capteurs de collision.

Le drone de DJI en bref

30 minutes de vol avec une seule batterie

Le format compact et la simplicité d’utilisation

Les vidéos en 2,7K à 30 ips ou en 1080p à 30 ou 60 ips

Au lieu de 499 euros, le drone DJI Mavic Mini est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 399 euros sur le site de la Fnac et Darty pendant les French Days.

LG SN10YG à 499 euros

La barre de son LG SN10YG dispose de dimensions assez imposantes avec pas moins de pas moins de 1,4 mètre de longueur, 14,6 cm de largeur et 6,3 cm de hauteur. Autant dire qu’il va falloir prévoir de la place sur votre meuble TV pour pouvoir l’accueillir. Il faut aussi compter sur le caisson basse… de 570 Watts de puissance en sortie en mode sans fil ou filaire. Les 11 haut-parleurs qui composent la barre délivrent un son certifié Dolby Atmos, mais d’autres normes viennent aussi compléter la fiche technique comme les DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et d’autres, tout en prenant en charge les codecs audio AAC/AAC+. Pour le cinéma c’est clairement le top !

La barre de son LG en bref

Pas moins de 11 haut-parleurs

2 connectiques HDMI 2.1

Compatible DTS X et Dolby Atmos

Au lieu de 999 euros habituellement, la barre de son avec caisson de basses LG SN10YG est aujourd’hui disponible à seulement 499 euros chez la Fnac pendant les French Days

Asus Zenfone 8 (16+256 Go) à 699 euros

Avec son Zenfone 8, Asus se démarque de la concurrence en proposant un smartphone haut de gamme presque sans compromis dans un tout petit format. Son écran est d’excellente qualité, puisque OLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, tout en mesurant seulement 5,9 pouces. C’est très agréable en main et vous profiterez de vos contenus dans d’excellentes conditions. Pour le reste de la fiche technique, vous pourrez compter sur un puissant Snapdragon 888 avec 16 Go de RAM, un double appareil photo 64 + 16 mégapixels efficace et une batterie de 4 000 mAh pour une autonomie d’une journée, voire plus selon votre utilisation.

Le petit smartphone premium d’Asus en bref

La compatibilité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6

Un format compact pour une meilleure prise en main

Le combo Snapdragon 888 + 16 de RAM + 256 Go de stockage

Habituellement proposé au prix de 819 euros, le smartphone Asus Zenfone 8 (16+256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur le site de la Fnac, et Darty.

Xiaomi Mi TV Q1 75 à 1 199 euros

Il faut savoir que la Mi TV Q1 75 possède des ports HDMI 2.1 et prend en charge la définition 4K ainsi qu’un taux de rafraichissement à 120 Hz, mais le téléviseur ne peut tout simplement pas faire les deux en même temps. Le VRR n’est pas non plus supporté. Vous ne profiterez donc pas d’une expérience optimale avec votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series X, mais la TV de Xiaomi a d’autres arguments à faire valoir, comme celui d’être actuellement le meilleur rapport qualité-prix des French Days pour une dalle QLED de 75 pouces.

L’énorme TV premium de Xiaomi en bref

Le design premium

Les 190 centimètres de diagonale

La compatibilité HDR10 et Dolby Vision

L’interface d’Android TV dans sa dernière version

Au lieu de 1 799 euros habituellement, la Xiaomi Mi TV Q1 75 est aujourd’hui disponible en promotion à « seulement » 1 199 euros sur les sites de Fnac et Darty.

La gamme LG OLED C1 à partir de 1 399 euros

Dernièrement, les TV OLED sont clairement plus abordables que les années précédentes et il est aujourd’hui possible de s’offrir des modèles d’excellente qualité autrement difficilement accessibles. Cette fois c’est toute la gamme LG OLED C1 qui se retrouve en promotion durant ces French Days avec jusqu’à 1500€ de réduction sur tous les modèles allant de 55 à 83 pouces.

La gamme LG OLED C1 en bref

Des dalles de 55 à 83 pouces d’une extrême qualité

La compatibilité Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

La connectique HDMI 2.1 (compatible 4K@120fps et ALLM)

Voici les baisses de prix constatés sur la boutique en ligne de la Fnac pour les différents modèles de LG OLED C1:

Le Xiaomi Mi 4K Laser à 1 899 euros

Le Xiaomi Mi 4K Laser est capable de projeter une image de 150 pouces de diagonale tout en étant à seulement quelques centimètres du mur. Si ce projecteur porte la mention 4K, la définition est en faite nativement en Full HD (1 920×1 080 pixels), comme la majorité des projecteurs à ultra-courte focale. C’est avec la puce qu’il embarque que le projecteur va pouvoir simuler une image en définition 4K par traitement XPR ×4. Il va donc projeter deux images en 1920 x 1080 pixels pour créer ainsi l’illusion de l‘image 4K. Ceci étant dit, le résultat est très correct, avec une image nette proposant des couleurs intenses grâce à sa luminosité élevée de 1 600 lumens. Au niveau du son, le constructeur chinois intègre deux haut-parleurs de 30W offrant une bonne qualité sonore grâce à la prise en charge des codecs Dolby et DTS.

Le vidéoprojecteur de Xiaomi en bref

Une image presque 4K jusqu’en 150 pouces

Des haut-parleurs stéréos intégrés

L’expérience Android TV

Au lieu d’un prix de lancement de 2 499 euros, le vidéoprojecteur Xiaomi Mi 4K Laser est en ce moment en promotion à 1 899 euros à la Fnac, mais aussi chez Darty.

Comment suivre les French Days de septembre 2021 ?

Les French Days ont eu droit à une première édition de fin mai à début juin en 2021, mais l’événement commercial est déjà de retour pour se positionner entre les bonnes affaires de la rentrée scolaire et les offres de fin d’année du Black Friday. Ils ont alors lieu du vendredi 24 septembre dès 7h du matin jusqu’au lundi 27 septembre à minuit.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, avec principalement des Bons Plans, mais aussi des guides d’achat en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits ou par marchand.

Les guides d’achat des French Days

Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des French Days dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !