Boulanger : voici les meilleures offres disponibles pour les French Days

Boulanger participe à cette deuxième édition des French Days 2021. L’enseigne française profite de cet événement pour proposer de nombreuses références en réduction. Smartphone, écouteur, PC portable, aspirateur robot ou TV : voici notre sélection pour s'équiper au meilleur prix.

En attendant le Black Friday, les French Days se renouvèlent une deuxième fois pour vous permettre de faire de bonnes affaires. Au programme des tonnes de promotions disponibles jusqu’au lundi 27 septembre 2021. Si vous voulez renouveler votre smartphone, PC portable, TV, ou enceinte, vous êtes au bon endroit. Boulanger propose des offres très intéressantes pour l’événement.

Les meilleures offres des French Days chez Boulanger

Une version allégée qui n’a rien à envier au S20

Le Samsung Galaxy S20 FE est la version revue et corrigée selon les suggestions des fans du célèbre Galaxy S20. Il conserve le même design, mais avec une dalle plate de 6,5 pouces abandonnant les courbures propres à la gamme. La définition est en Full HD+ tandis que le taux de rafraîchissement est à 120 Hz pour une navigation fluide. Contrairement à la version 5G, le modèle 4G du Galaxy S20 FE ne profite pas de la puce Qualcomm, mais opte pour le puissant Exynos 990. Cette configuration à le mérite d’offrir une expérience fluide, quel que soit l’usage, et ce même avec les graphismes poussés à fond sur les jeux 3D gourmands. D’ailleurs, Samsung a revu à la hausse la batterie qui devient plus imposante : 4 500 mAh. Comptez sur une journée d’utilisation avant de devoir le recharger. Le Samsung Galaxy S20 FE est d’ailleurs compatible avec la charge rapide 25 W et sans-fil 15 W. Quant à la photo, on retrouve un triple capteur assez polyvalent qui parvient à offrir de très beaux clichés, en haute comme en basse luminosité.

Les points forts du Galaxy S20 FE

L’écran Super AMOLED 6,5 pouces à 120 Hz

La version 4G avec la puissance de l’Exynoss 990

L’autonomie confortable avec une batterie de 4 500 mAh

Lancé au prix de 659 euros, le Samsung Galaxy S20 FE dans sa version 4G est disponible en promotion à seulement 369,01 euros sur le site Boulanger. Soit une remise immédiate de plus de 290 euros.

Une des meilleures dalles OLED sur le marché

Cette année, la nouvelle génération de la gamme Bravia, apporte une meilleure puissance de traitement de l’image grâce au processeur Bravia XR, mais aussi une très haute luminosité. Le XR65A80J est équipé d’une dalle OLED qui offre un taux de contraste infini, des couleurs ultra réaliste et une excellente luminosité. Il affiche une définition 4K qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. Bien entendu, on retrouve une compatibilité HDR et Dolby Vision, mais aussi une compatibilité G-Sync/FreeSync et HDMI 2.1 (jusqu’à 4K@120 images par secondes sur les périphériques compatibles) pour une expérience améliorée en jeu. Composé de 4 haut-parleurs pour une puissance totale de 60 W, le système Acoustic Surface Audio + permet au son de se propager sur l’ensemble de l’écran et vibre la dalle par le biais de moteurs. Vous profitez d’un son stéréo comme au cinéma.

Les points forts du TV OLED de Sony

Une dalle OLED de 65 pouces

Un TV qui fait office d’enceinte grâce à sa technologie Acoustic surface Audio +

Compatible Dolby VISION et Dolby Atmos, IMAX, DTS

Parfait pour jouer : HDMI 2.1, 4K@120, VRR et ALLM

Compatible avec Google Assistant

Habituellement au prix de 2 690 euros, le TV Sony OLED XR65A80J est actuellement en promotion à 1 990 euros sur le site Boulanger, soit 700 euros de remise immédiate.

Un aspirateur pour un nettoyage efficace dans toute la maison

Passer l’aspirateur ? Plus jamais, puisque l’aspirateur iRobot Roomba S9+ s’en chargera tout seul. Il reprend le dispositif de station de récupération des déchets en autovidage, introduite avec le i7+. Le robot abandonne son design circulaire pour une forme en D, qui permet de mieux atteindre les coins et de nettoyer de longues distances sans baisse de performances. Équipé d’une double brosse en caoutchouc, l’aspirateur va s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage). Le s9+ apprend l’agencement de votre maison grâce à son nouveau sytème de cartographie en 3D. L’aspirateur opère un scan complet de l’habitation, qui prend en compte la position des différents meubles, mais également leur taille, pour un nettoyage qui gagne en efficacité. Via l’application iRobot Home, vous pourrez également piloter l’appareil, jeter un œil au niveau de batterie et voir la cartographie complète définie par l’appareil.

Les points forts du iRobot Roomba S9+

Un aspirateur haut de gamme

Une cartographie 3D efficace du domicile

Une foule de fonctionnalités intelligentes

Une vidange automatique grâce à sa station

Initialement au prix de 1 499,99 euros, l’aspirateur iRobot Roomba S9+ est aujourd’hui disponible en promotion à 1 299,99 euros chez Boulanger, soit 200 euros d’économie sur la facture.

Un TV OLED de qualité orienté gaming

Le TV LG C1 est le dernier né de la gamme LG OLED C, successeur du très populaire LG CX. En plus d’une excellente dalle OLED 4K compatible Dolby Vision IQ, il est équipé d’un nouveau processeur d’image A9 Gen 4 qui offre encore des améliorations pour le traitement d’image et l’upscaling en temps réel. Il dispose de 4 ports HDMI 2.1 (jusqu’à 4K@120Hz) avec une nouvelle interface Game Optimizer qui offre un accès rapide aux réglages dédiés au jeu vidéo disponible en exclusivité sur webOS 6. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms seulement, ainsi que des certifications G-Sync et AMD FreeSync. L’écran est par ailleurs rafraîchi à 100 Hz, ce qui assurera une belle fluidité d’image lors de vos sessions. Le TV de LG est aussi compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit. Enfin, vous pourrez profiter de AirPlay2 et Miracast afin de diffuser du contenu depuis votre smartphone ou tablette.

Les points forts du TV de LG

Une excellente dalle OLED de 55 pouces

Compatible 4K UHD Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos

Une TV idéale pour le gaming avec la prise en charge de la norme HDMI 2.1

L’OS de LG amélioré : intuitif et fluide

Avec un prix barré de 1 790 euros, le TV LG OLED 55C1 2021 est désormais disponible en promotion à 1 390 euros chez Boulanger, soit une remise immédiate de 400 euros.

Retrouvez le TV LG OLED 55C1 à 1 390 € chez Boulanger

Le savoir-faire de Marshall à prix réduit

La marque Marshall nous a toujours proposé des enceintes de qualité. À commencer par son design, qui reprend le look des amplificateurs à guitare électrique. Étant la plus petite de la marque, cette enceinte ne manque pas de puissance et offre un bon son stéréo. On retrouve donc trois amplificateurs : deux tweeters de 15 W et un caisson de basse de 30 W. Grâce à cela, le son qui s’en dégage est puissant de par l’apport du dernier caisson, mais il s’avère aussi équilibré dans les aiguës. Concernant la connectivité, l’enceinte est dotée du Bluetooth 5.0 qui permet à n’importe quelle source d’être positionnée dans un rayon de 10 mètres sans perte de signal. Il est aussi tout à fait possible de connecter un appareil filaire grâce au port jack. Marshall a également fait en sorte de mettre en avant la personnalisation du son grâce à l’application Marshall Connect. Cette dernière permet de créer ses propres réglages d’égalisateur en fonction du contenu audio, le tout sans fil.

Les points forts de l’enceinte Marshall Acton II

Design compact et rétro signé Marshall

60 W de puissance

Compatible Bluetooth 5.0

Réglages via l’application Marshall Bluetooth

Avec un prix barré à 249,99 euros, l’enceinte Marshall Acton II profite d’une remise de 50 euros et passe à 199,99 euros sur le site Boulanger.

Retrouvez la Marshall Acton II à 199,99 € chez Boulanger

Les écouteurs les plus accessibles de Sony

Si les Sony WF-1000XM4 sont très onéreux, Sony propose une alternative : les Sony WF-BX700. Il s’agit des écouteurs les plus abordables de la firme japonaise. Ils offrent un excellent maintien dans les oreilles et malgré leur taille assez imposante, nous n’avons pas plus de 8 g dans chaque oreille ; parfait pour une écoute longue, sans trop d’inconfort. La qualité de fabrication est robuste et la coque étanche (certifié IP54) permet un usage sous la pluie. Si ces écouteurs ne proposent pas d’ANC, ils proposent une isolation de qualité et le rendu sonore est plutôt bon. Sony a surtout soigné les basses qui sont puissantes et très présentes grâce à la technologie Extra Bass. Si vous écoutez de la musique riche en basses et avez un petit budget, vous avez peut-être trouvé le produit qu’il vous faut. Sachez que son autonomie atteint les 7 à 8 heures et son petit boîtier de charge permet de 2 à 2,5 charges.

Les points forts des Sony WF-XB700

Un produit solide et IP54

Un très bon maintien et une isolation efficace

Un rendu sonore de qualité et riche en basses.

Au lieu de 139,99 euros, les écouteurs sans-fil Sony WF-XB700 sont disponibles en promotion à seulement 69,99 euros sur le site Boulanger, soit 70 euros de remise immédiate.

Presque un smartphone haut de gamme

Lancé en France en octobre dernier avec la nouvelle gamme Reno 4, l’Oppo Reno 4 Pro se positionne comme un appareil haut de gamme et ça se ressent au niveau du design. Il présente une coque en verre mat dépoli (protégée par du verre de protection Gorilla Glass 5), particulièrement agréable au toucher. L’écran occupe toute la façade avant avec des bordures très fines. Il s’agit d’un écran AMOLED de 6,5 pouces, doté d’une fréquence de rafraîchissement adaptative de 90 Hz — un bon moyen d’alterner entre confort d’utilisation et économie de batterie.

L’Oppo Reno4 Pro est animé par la puce Snapdragon 765G. Une puce qui va permettre de lancer sans problème tous les jeux gourmands du moment, mais aussi de rendre le smartphone compatible avec la 5G. Si ce smartphone bénéficie d’une batterie de 4000 mAh, qui lui permet de tenir une journée. Le Reno 4 Pro est surtout livré avec un chargeur de 65 Watts, qui va permettre de passer de 0 à 80 % de batterie en 20 minutes environ.

Les points forts du Oppo Reno 4 Pro

Un écran AMOLED de 6,5 pouces à 90 Hz

Un puissant Snapdragon 765G + 12 Go de RAM

Un module photo polyvalent et performant

Sa bonne autonomie couplée à la charge rapide 65 W

Au lieu de 499 euros, l’Oppo Reno 4 Pro 5G est disponible en promotion à 399 euros chez Boulanger, soit 100 euros d’économie sur la facture.

Un ultrabook plus puissant grâce au processeur Intel de 11e génération

Avec sa gamme MateBook, Huawei présente un design épuré et élégant assez similaire au MacBook Air. Cette nouvelle génération ne change pas grandement d’un point de vue design. Tout comme le modèle précédent le MateBook 14 2021 propose une dalle IPS de 14 pouces affichant une définition 2K (2160 x 1440 pixels) avec des bordures très fines pour une immersion totale. Le changement se trouve sous le capot, car désormais le modèle 2021, intègre un Intel Core i7-1165G7 (Tiger Lake-U), qui apporte un gain de puissance par rapport au modèle précédent qui était équipé de la 10e génération des processeurs Intel. Ce qu’on apprécie surtout sur cet ultrabook c’est la présence du SSD NVMe M.2 pour garantir une excellente fluidité et une vitesse de transfert accrue. Couplé avec 16 Go de RAM, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème et l’ultrabook sera capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Pour couronner le tout, Huawei promet une autonomie pouvant aller jusqu’à 11 heures, de quoi tenir largement une journée loin d’une prise.

Les points forts du MateBook 14 2021

Son design fin et élégant

Son écran tactile de 14 pouces en 2K

Son processeur i7 11e génération + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Sa bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 1 249,99 euros, le Huawei MateBook 14 2021 (i7 + 16 Go + 512 Go) est en ce moment disponible en promotion à 999 euros sur le site Boulanger, soit une économie de 250 euros sur la facteur.

Comment suivre les French Days de septembre 2021 ?

Les French Days ont eu droit à une première édition de fin mai à début juin en 2021, mais l’événement commercial est déjà de retour pour se positionner entre les bonnes affaires de la rentrée scolaire et les offres de fin d’année du Black Friday. Ils ont alors lieu du vendredi 24 septembre dès 7h du matin jusqu’au lundi 27 septembre à minuit.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, avec principalement des Bons Plans, mais aussi des guides d’achat en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits ou par marchand.

Les guides d’achat des French Days

Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des French Days dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !