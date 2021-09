French Days 2021 : retrouvez les meilleures offres tech chez Cdiscount

Les French Days 2021 d'automne ont commencé chez plusieurs e-commerçants français, dont Cdiscount. La boutique en ligne propose pendant ces quatre jours de nombreuses promotions sur plusieurs produits high-tech. Comptez alors sur nous pour vous partager les meilleures offres encore disponibles chez ce marchand.

Les French Days sont de retour pour une deuxième édition cette année, et se tiennent du 24 septembre au 27 septembre 2021. Chaque année, cet événement commercial français permet à beaucoup d’entre vous de faire de bonnes affaires. Si vous ne savez plus où donner de la tête parmi toutes ces offres, nous vous avons sélectionné les meilleurs bons plans concernant des appareils qui valent la peine d’être découverts.

Les meilleures offres Cdiscount pour les French Days

Cdiscount vous fait économiser 20 euros dès 299 euros d’achat. Il vous suffit d’appliquer le code « 20EUROS » avant de procéder au paiement.

MacBook Air 2020 M1 : le même qu’avant mais plus performant

En novembre dernier (2020), le MacBook Air d’Apple se renouvelle sans pour autant changer d’apparence. Le look bien connu du best-seller de la firme californienne arbore le même châssis, le même écran et le même clavier que les modèles précédents. C’est sous le capot de la machine qu’Apple « révolutionne » son ultrabook, en passant d’une puce Intel vers sa propre puce ARM Apple Silicon : la M1. Une transition réussie qui apporte un véritable gain de puissance par rapport aux anciens processeurs Intel Core, tant au niveau des performances de traitement que du côté des performances graphiques.

Les tâches s’effectueront ainsi avec bien plus de fluidité et de rapidité, que vous choisissiez de faire du montage ou de la bureautique. Tout ça, dans un silence absolu, car ce modèle est dépourvu de ventilateur, et sera donc moins bruyant que par le passé. Ce changement de processeur impose une réécriture des applications qui s’effectuera via l’émulateur Rosetta 2. Quant à l’autonomie, elle a également été considérablement renforcée : en hausse de 50 % par rapport à la génération précédente. Vous tiendrez facilement une journée loin d’une prise.

Les points forts du MacBook Air 2020 M1

Les excellentes performances de la puce Apple M1

Une autonomie endurante (plus de 15 heures)

Un ultraportable sans ventilateurs

Lancé au prix de 1 129,99 euros, le MacBook Air 2020 M1 avec un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM est actuellement en promotion à 1 009 euros chez Cdiscount, en utilisant le code « 20EUROS » avant de procéder au paiement.

Le smartphone entrée de gamme par excellence

Lancé il y a quelques mois en France, le Galaxy M12 vient défier le Xiaomi Redmi, en proposant un smartphone entrée de gamme avec une fiche technique assez poussée à un prix compétitif. Il n’est pas le meilleur smartphone du géant coréen, mais il a la particularité de proposer une fiche technique assez intéressante pour son prix. Le M12 est équipé d’un écran LCD rafraîchi à 90 Hz pour apporter un gain de fluidité, mais sa définition n’est en revanche que HD+ (1 600 x 720 pixels).

Côté performance, le Galaxy M12 embarque le même processeur que le A21s, à savoir le processeur Exynos 850. Avec cette configuration, vous ne pourrez pas lancer des jeux 3D, mais vous pourrez tout de même profiter d’une expérience utilisateur globalement fluide au quotidien, notamment grâce à l’interface One UI 3.1 basée sur Android 11. Mais ce que vous allez surtout apprécier, c’est sa grande autonomie permise par une batterie imposante de 5 000 mAh. Une telle capacité va permettre de tenir facilement plus de deux jours avant de nécessiter une recharge complète.

Les points forts du Galaxy M12

Un écran de 6,5 pouces à 90 Hz

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Android 11 couplé One UI 3.1

Lancé au prix de 179 euros, le Samsung Galaxy M12 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 149 euros sur le site Cdiscount, soit 30 euros d’économie sur la facture.

SSD Samsung 870 QVO 1 To : pour booster votre appareil

Tout en reprenant les nombreuses qualités du célèbre 860 QVO, le Samsung 870 QVO débarque en perfectionnant l’ensemble. Selon Samsung, la vitesse générale est 15 % supérieure à celle de la précédente génération. Ses vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre respectivement 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Le SSD intègre également la nouvelle technologie TurboWrite, qui va permettre d’accélérer les vitesses d’écriture et de maintenir un niveau de performance élevé à long terme grâce à une mémoire cache plus importante. De plus, avec 1 To, le 870 QVO vous offre davantage d’espace sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels. Leur accès sera immédiat, et les temps de chargement seront clairement réduits par rapport à un disque dur classique.

Les points forts du SSD de Samsung

1 To de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Plus compact qu’un SSD classique

Avec un prix barré de 109,99 euros, le SSD Samsung 870 QVO de 1 To est désormais disponible en promotion à 77,99 euros sur Cdiscount, soit une remise immédiate de 29 %.

Un écran PC taillé pour le gaming

Si vous cherchez un écran de PC au meilleur rapport qualité-prix, vous aurez du mal à trouver mieux. Pour seulement 199 euros, vous profiterez d’une dalle VA incurvé de 32 pouces quasi borderless en définition Full HD. Ce moniteur est très immersif et permet de vivre une expérience de manière plus réaliste. Il s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ainsi que d’un temps de réponse de 1 ms. Des caractéristiques techniques haut de gamme, qui sont complétées par le AMD FreeSync ™ Premium. Cette technologie, si elle est compatible avec votre carte graphique, évite les problèmes de déchirement ou tearing en jeu, et vous permet d’obtenir des images moins saccadées et plus fluides. Côté connectique, l’écran de Viewsonic embarque deux ports HDMI, un DisplayPort ainsi qu’une sortie audio.

Les points forts du moniteur gaming de Viewsonic

Une dalle VA incurvée de 32 pouces à 165 Hz

Un temps de réponse rapide : 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Avec un prix barré à 219,99 euros, le moniteur gaming incurvé Viewsonic VX3218 profite d’une remise de 9 % et passe à 199,99 euros sur le site de Cdiscount.

Le bon rapport qualité-prix de Hisense

Le constructeur chinois a l’avantage de proposer des téléviseurs QLED abordables, sans pour autant négliger la fiche technique. Le modèle 50E76GQ, propose un design épuré avec un écran sans bord, pour une immersion totale. Le TV dispose d’une dalle QLED qui affichera des couleurs plus vives, plus réalistes et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. La qualité d’image est également renforcée par la définition 4K UHD et vous pourrez profiter des meilleures normes vidéos telles que HLG HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, le tout accompagné d’un son Dolby Atmos spatialisé bien immersif.

Côté connectique, malheureusement pas de port HDMI 2.1, mais Hisense a tenu à ce que vous puissiez jouer dans de bonnes conditions à vos jeux, grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui va réduire au maximum la latence. Enfin, le TV tourne sous le système d’exploitation maison d’Hisense : Vidaa U. C’est une interface relativement fluide et fonctionnelle qui donne accès à plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou YouTube. Le téléviseur est également compatible avec l’assistant virtuel Alexa, pour contrôler votre TV avec votre voix.

Les points forts du TV de Hisense

Une dalle QLED de 50 pouces

Une définition 4K UHD avec du Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Compatible avec le mode ALLM

Compatible avec l’assistant vocal d’Amazon : Alexa

Au lieu de 499,99 euros, le TV QLED 4K Hisense 50E76GQ est disponible en promotion à seulement 449,99 euros sur Cdiscount, mais grâce à un code promo « 20EUROS« , le téléviseur passe à seulement 429,99 euros.

Acer Nitro AN517-52-505S : un puissant PC portable gaming

Avec sa gamme Nitro, Asus a souhaité privilégier la solidité. On a le droit à un boîtier robuste en noir mat avec un clavier rétro éclairé. Si ce PC portable gaming n’est pas équipé de la dernière génération Intel Core, sa configuration reste très musclée. Il embarque un processeur Intel Core i5-10300H cadencé à 2,5 GHz accompagné d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 très récente, qui permet de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions.

De plus, sa dalle IPS de 17,3 pouces propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour une excellente fluidité. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences. Avec 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go, le système se montre très réactif et les applications exigeantes s’exécuteront rapidement et sans problème. À noter le laptop gaming tourne sous Windows 10.

Les points forts du Acer Nitro

Un grand écran Full HD de 17,3 pouces à 144 Hz

Le combo i5 10e génération + RTX 3060

Sans oublier les 16 Go de RAM et le SSD ultra rapide d’une capacité de 512 Go

Au lieu de 1 132,99 euros, le PC portable Acer Nitro AN517-52-505S est disponible en promotion à 1 079,99 euros sur Cdiscount, en utilisant le code « 20EUROS » au moment de procéder à l’achat.

