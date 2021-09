Amazon participe aux French Days avec les meilleurs produits Tech en promotion

La seconde édition des French Days 2021 bat son plein et ce n'est pas encore terminé avec une nouvelle fournée de bons plans. Cette fois-ci c'est chez Amazon que ça se passe avec une sélection maison des meilleurs deals de la plateforme.

La seconde édition des French Days est bien là en cette fin d’année 2021. L’occasion de faire déjà de bonnes affaires sur de nombreuses références Tech avant de partir sur les évènements plus majeurs de la fin d’année comme le fameux Black Friday. Même si Amazon participe fébrilement à l’évènement, il est déjà possible de se faire plaisir avec de belles réductions. Pour ce faire, nous vous avons concocté une sélection de produits en promo sur la plateforme d’achat en ligne de l’ami Jeff Bezos.

Les meilleures offres Amazon pour les French Days

Xiaomi Mi Body Composition Scale Glass : la balance connectée pas cher

Si les balances connectées de la marque Withings font partie des références les plus populaires du marché, elles sont en revanche loin d’être les moins onéreuses. Pour un suivi de santé sans avoir à casser sa tirelire, il faut plutôt se tourner vers la solution abordable de Xiaomi avec sa Mi Body Composition Scale Glass, même si ce n’est pas la meilleure balance connectée du monde.

Au lieu de 34,99 euros habituellement, la balance connectée de Xiaomi est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 16,57 euros sur Amazon.

Galaxy Tab S7 FE : la déclinaison discount de la meilleure tablette Samsung

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est la dernière variation de la meilleure tablette Android du marché. Elle fait l’impasse sur l’écran AMOLED 120hz pour se contenter d’un simple écran LCD 60Hz avec tout de même une belle luminosité montant jusqu’à 600 nits et un excellent calibrage d’usine. Elle embarque un processeur Snapdragon 750G très performant et compatible 5G grâce au port de carte SIM intégré. Ce modèle est équipé de 4 Go de RAM et de 64 Go pour le Stockage qui est d’ailleurs extensible grâce jusqu’à 1To via le port micro-SD. Côté photo son unique capteur arrière de 8 Megapixel donne de bons clichés et son capteur avant de 5 Megapixel est parfait pour faire des appels en visio. Enfin la batterie de 10 090 mAh peut faire tenir la tablette pendant plus d’une journée et demie en utilisation classique.

La tablette Samsung en bref

L’écran de 12,4 pouces à 120 Hz

Un processeur Snapdragon 750G

Une grosse batterie de 10090 mAh

Le S Pen fourni

Elle vient tout juste d’être lancée, mais la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE, dans sa version 64 Go, profite d’une réduction pendant les French Days la faisant passer de 669 à 569 euros chez Amazon.

Retrouvez la Galaxy Tab S7 FR (64 Go) à 569€ sur Amazon

Samsung Galaxy Watch Active 2 : la montre parfaite pour les sportifs

La Samsung Galaxy Watch Active 2 a pour particularité d’être très légère, seulement 25 grammes, et mise sur la sobriété. Avec un écran Super AMOLED de 360 x 360 pixels, une belle qualité d’affichage et une luminosité maximale suffisante. Elle ne pèse que 26 grammes pour une talle d’écran de 1,2 pouce dans cette version 40 mm. De plus l’interface maison de Samsung permet un accès rapide à toutes les informations dont vous avez besoin. Sous le nom « Active », c’est forcément le sport et l’activité physique qui sont mis en avant avec un suivi complet au quotidien. Les nombreux capteurs permettent de connaître en temps réel le taux de stress ou les battements cardiaques en plus d’un capteur de lumière ambiante. Enfin côté autonomie, la batterie fait tenir la montre sur un peu plus de 3 jours et un socle aimanté permet de la recharger.

La montre Samsung en bref

Un format élégant et compact

Un suivi d’activité précis

Une très bonne autonomie

Au lieu d’un prix habituel de 260 €, la Samsung Galaxy Watch Active 2 passe à 180 euros pendant les French Days chez Amazon.

Microsoft Surface Pro 7 : le PC hybride de référence

Mi-PC, mi-tablette, la gamme Surface de Microsoft constitue la meilleure base pour un ordinateur hybride pensé pour être utilisé partout. La Surface Pro 7 pèse d’ailleurs que 775 g et se glisse très facilement dans un sac, même avec son clavier servant de pochette. Son design sobre et élégant n’a de défaut que la présence de bordures très prononcées autour de l’écran. Ce denier est d’ailleurs de 12,3 pouces avec une définition « 3K » de 2736 x 1824 au format 3:2. Sous le châssis, on retrouve une configuration pensée pour un usage nomade, mais qui délivre tout de même pas mal de puissance : un Intel Core i5-1035G4 et 8 Go de RAM. Le stockage interne est sous forme de SDD de 256 Go. La batterie permet de tenir une dizaine d’heures et se charge grâce au port USB-C. Côté sans fil, elle dispose d’une puce Wifi 6, mais pas de puce 4G ou même 5G sur ce modèle. Enfin le tout est livré avec une licence Windows 10 familiale.

La tablette hybride de Microsoft en bref

Un véritable PC hybride très bien fini

Un combo i5-1035G4 + 8 Go de RAM

l’apport du Wifi 6

Au lieu de 1369 euros, Le Surface Pro 7 (i5, 256Go) passe à 1 069 euros pendant la période des French Days chez Amazon.

Samsung Odyssey G5 : un moniteur de 27 pouces pensé pour les joueurs

La gamme « Odyssey » de Samsung correspond au secteur Gaming de la marque coréenne. Les moniteurs en font bien évidemment partie et ce Odyssey G5 ne déroge pas à la règle. Il s’agit d’un moniteur doté d’une dalle VA incurvée à 1000R de 27 pouces avec une définition WQHD de 2560 x 1440. Il est particulièrement adapté aux joueurs grâce à un taux de rafraîchissement de 144Hz et un retard à l’affichage mesuré à 1ms dans les meilleures conditions. En plus de tout ça, il profite d’un traitement HDR pour une meilleure gestion de la luminosité et surtout d’une compatibilité AMD Freesync pour éviter les déchirures d’écran. Côté connectique, il embarque un port HDMI 2.0 et un port Display 1.2.

L’écran PC Samsung en bref

Une dalle VA de 27 pouces incurvée

Le taux de rafraîchissement de 144Hz

l’apport du HDR et du Freesync

Proposé à 320 euros habituellement, Le moniteur Samsung Odyssey G5 de 27 pouces est proposé à 269 euros sur Amazon pendant les French Days.

Seagate One Touch 4To : un disque dur externe pour les gourmands en données

Si vous cherchez un moyen facile, pratique et économique de conserver et de transporter de gros volumes de données, le disque dur externe reste encore la meilleure solution actuellement. Ce modèle de chez Seagate ne fait que 11 cm de hauteur et 2 cm de large et ne pèse que 256 grammes. Autant dire qu’il peut facilement se faire oublier dans un sac. Et pourtant il peut stocker jusqu’à 4 To de données, ce qui est particulièrement pratique si vous avez l’habitude de passer d’un ordinateur à un autre dans le cas de montage vidéo ou pour faire tourner des jeux par exemple. Le transfert de données se fait via le port USB 3.0 avec un maximum de 120 Mo par seconde. Cette praticité est aussi mise en avant par la compatibilité Windows et Mac. Enfin, si jamais cela vous intéresse, le disque est livré avec 4 mois de licence Adobe CC et la garantie constructeur s’étend sur 2 ans.

Le disque dur Seagate en bref

4 To dans un format compact

Transfert via USB 3.0

Fonctionne sur Windows et Mac

Habituellement à 102,99 euros, le disque dur externe Seagate One Touch de 4 To est actuellement à 87 euros pendant les French Days sur Amazon.

Comment suivre les French Days de septembre 2021 ?

Les French Days ont eu droit à une première édition de fin mai à début juin en 2021, mais l’événement commercial est déjà de retour pour se positionner entre les bonnes affaires de la rentrée scolaire et les offres de fin d’année du Black Friday. Ils ont alors lieu du vendredi 24 septembre dès 7h du matin jusqu’au lundi 27 septembre à minuit.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, avec principalement des Bons Plans, mais aussi des guides d’achat en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits ou par marchand.

Les guides d’achat des French Days

