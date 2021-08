Une incroyable baisse de prix vient de frapper la TV LG OLED 65BX3

Même en 2021, il n'est pas si évident de trouver une TV OLED à prix "raisonnable", surtout sur les plus grands modèles. Une fois n'est pas coutume, vous pouvez dès aujourd'hui vous offrir l'excellente TV LG OLED 65BX3 pour 1 299 euros au lieu de 1 850 euros habituellement.

Si LG est l’un des principaux fournisseurs de TV OLED, ce n’est pas pour rien. Le constructeur coréen propose des dalles d’une grande qualité à des prix défiant toutes concurrences. C’est le cas de cette TV OLED de 65 pouces, la LG 65BX3, disposant des meilleures caractéristiques du marché qui perd cette fois-ci plus de 550 euros de réduction. Du jamais vu pour un tel modèle.

Les caractéristiques de la TV OLED LG 65BX3

Un écran OLED 4K UHD de 65 pouces

Compatible HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

Avec 2 ports HDMI 2.1 pour la PS5 et Xbox Series X

Au lieu de 1 850 euros, la TV LG OLED 65BX6 est disponible à 1 299 euros chez Cdiscount, soit une réduction de 550 euros.

Un dalle OLED dans un bel écrin

Forcément, avec une dalle OLED, ce modèle 65BX6 dispose d’un design épuré dû à l’extrême finesse de l’écran. Avec une taille de 65 pouces -soit tout de même une diagonale de 165 cm), on ne peut pas dire qu’elle ne se fait pas remarquer, surtout posée sur un mur. Mais l’intérêt principal de cette dalle se concentre surtout sur la qualité d’image.

OLED oblige, les contrastes sont infini avec des zones sombres plus profondes que jamais. Cela a aussi l’effet de rendre les couleurs plus vives. Avec une définition native UHD 4K, LG a tout de même pensé aux sources n’atteignant pas cette densité de pixel. Ce modèle embarque donc un processeur Alpha 7 Gen 3, assisté par l’IA LG ThinQ qui assurera le traitement de l’image et l’upscales des sources HD. À ceci s’ajoute la gestion des meilleurs traitements de luminosité comme le HDR 10 et même le Dolby Vision afin d’assurer la meilleure qualité d’image possible pour tous les contenus compatibles (cinéma, jeux vidéo, sport, etc.). Enfin, la prise en charge du Dolby Atmos assure à cette TV des caractéristiques sonores de haut vol pour spécialiser le son de manière algorithmique.

LG a même pensé aux joueurs

Avec cette qualité d’image, LG a bien évidemment pensé aux joueurs pour leur proposer la meilleure expérience visuelle, quels que soient les supports. Cette TV OLED 65BX3 est dotée d’une dalle native à 100 Hz avec un input lag mesuré extrêmement bas. Elle dispose surtout de deux ports HDMI 2.1, parfait pour profiter au maximum des nouvelles PS5 et Xbox Series X qui peuvent afficher une image 4K jusqu’à 120Hz pour un maximum de fluidité. On note aussi une compatibilité avec le mode VRR, permettant un taux de rafraîchissement variable pour éviter les déchirures d’écran.

Une TV connectée complète

Comme la majorité des téléviseurs modernes de la marque, cette TV OLED 65BX6 intègre le système d’exploration maison de la maque: WebOS. Ce dernier permet une navigation extrêmement simple, surtout combiné à la télécommande Magic Remote façon Wiimote. Mais vous aurez surtout accès à tout le catalogue applicatif compatible avec en premier lieu les services de VOD comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Pour parfaire le tout, la TV est même compatible avec les assistants vocaux que sont Google Assistant ou Amazon Alexa.

Pour aller plus loin

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2021.