Le tout nouveau Honor MagicBook 14 2021 est déjà 350 euros moins cher

Le Honor MagicBook 14 2021 est un ultraportable récemment arrivé sur le marché. Il est plus puissant que son prédécesseur en intégrant la onzième génération des processeurs Intel Core, mais cela a fortement impacté le prix au lancement. Aujourd'hui, c'est plus acceptable grâce à Amazon et Boulanger qui le proposent à 849 euros au lieu de 1 199 euros.

Cette année, Honor a décidé de tirer un trait sur l’ultraportable accessible avec son récent MagicBook 14, qui signe une belle montée en gamme par rapport aux modèles précédents. Il est de ce fait plus cher qu’avant, mais son prix est un peu plus acceptable aujourd’hui grâce à cette réduction de 350 euros sur le prix habituel.

La fiche technique du Honor MagicBook 14 2021

Un écran IPS FullView en Full HD de 14 pouces

Un Intel Core i7-1165G7 avec 16 Go de RAM

Comptabilité Bluetooth 5 et Wi-Fi 6

Un SSD ultra rapide de 512 Go

Au lieu des 1 199 euros demandés à son lancement au mois de juin dernier, le Honor MagicBook 14 2021 est aujourd’hui disponible en promotion à 849 euros sur le site officiel, avec une souris Bluetooth et un sac de transport offert.

Il est également disponible à 899 euros sur Amazon et Boulanger.

Un design identique au MagicBook de l’année dernière

Avec son MagicBook 14 2021, le constructeur Honor ne réinvente définitivement pas la roue côté design. L’ultraportable reprend à vrai dire trait pour trait le look de son prédécesseur, avec le même châssis en aluminium et la même charnière capable de déployer l’écran jusqu’à 180 degrés, pour un poids de toujours 1 380 grammes. Le clavier est encore une fois agréable au touché, mais le rétroéclairage des touches est reste peu faiblard en plein jour. On note également la connectique fournie, avec un port USB-C, un port USB 3.0, un port HDMI, une prise jack et, malheureusement, un port USB 2.0 à trop faibles débits pour une machine vendue à ce prix en 2021.

Comme chez Huawei, la caméra de 1 mégapixel est cachée sous une touche du clavier, entre F6 et F7. Déjà que la qualité est assez médiocre, ce capteur offre un angle de vue vraiment mauvais. Franchement, qui aime être vu du dessous ?

Avec fiche technique bien plus boostée

Ceci étant dit, le nouvel ultraportable de la marque chinoise a fait un véritable bond en avant au niveau des composants intégrés. Tout d’abord, l’écran FullView de 14 pouces, toujours IPS LCD en Full HD, est bien meilleur que celui de la génération précédente, notamment grâce à une bonne calibration d’origine et une excellente luminosité maximale. Ensuite, c’est surtout au niveau des performances que le MagicBook 14 de 2021 va se démarquer, car il embarque le processeur Intel Core i7-1165G7 cadencé à 2,8 GHz (TurboBoost jusqu’à 4,7 GHz) épaulé par 16 Go de RAM en DDR4. Avec une telle configuration, la puissance déployée est suffisante pour accorder une belle polyvalence à ce laptop, mais ce qui fait la différence, c’est surtout son système de refroidissement qui se montre efficace en toutes circonstances.

On apprécie également le SSD ultra rapide de 512 Go et l’autonomie suffisante pour tenir toute une journée d’utilisation. Côté connectivité, 2021 oblige, l’ultrabook de Honor est compatible Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6. On trouve également une puce NFC délimitée par l’autocollant « Magic Link » qui permet à votre smartphone Honor de se connecter automatiquement au PC.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor MagicBook 14 2021.

